Haberler » Güncel » Karlıova'da husumetli aileler barıştı - Haber

Karlıova'da husumetli aileler barıştı

BİNGÖL'ün Karlıova ilçesinde geçen yıl bir grup genç arasında çıkan kavgada lise öğrencisi Masun Atlı'nın ölürülmesiyle 2 aile arasında başlayan husumet, barışla sonuçlandı.

23.11.2019 16:39 | Son Güncelleme: 23.11.2019 16:40Karlıova'da husumetli aileler barıştı

BİNGÖL'ün ilçesinde geçen yıl bir grup genç arasında çıkan kavgada lise öğrencisi Masun Atlı'nın ölürülmesiyle 2 aile arasında başlayan husumet, barışla sonuçlandı.

Karlıova ilçesinde 20 Nisan 2018'de bir grup genç arasında çıkan kavgada, lise öğrencisi Masun Atlı'nın öldürülmesinin ardından Atlı ile Demir ailesi arasında husumet başladı. İki aile arasında süren husumet, bugün Valisi Kadir Ekinci, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın katılımıyla düzenlenen programda barışla sonuçlandı.

Programda konuşan Vali Kadir Ekinci, "İlçemizin saygın ailelerinden Atlı ve Demir ailelerinin barışa uzattıkları ellerinden dolayı şükranlarımı arz ediyorum. Allah onlardan razı olsun, bu vesile ile aramızdan ayrılan kardeşimize de Allah'tan rahmet diliyorum" dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz ise "Bugün çok anlamlı bir vesileyle bir araya gelmiş bulunuyoruz. Ben öncelikle bu ortamı oluşturan ve katkıda bulunanlara teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Konuşmanın ardından husumetli Atlı ile Demir aileleri dualar ve salavatlar eşliğinde protokol huzurunda tokalaşıp, sarılarak barıştı.



Karlıova, Bingöl, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
18:18 Yahudiler "Sare Bayramı" nedeniyle Harem-i İbrahim Camisi'ne baskın düzenledi
18:16 - Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Özoral, Ahıska Türklerini Ziyaret Etti
18:15 Bakan Cahit Turhan Sakarya'da
18:14 Hayati Yazıcı: Okumak günlük hayatın bir parçası haline getirilmeli
18:14 Kılıçdaroğlu'ndan "Cumhurbaşkanlığımı ortaya koyuyorum" diyen Erdoğan'a yanıt: Senin her ortamda tartışmaya hazırım
17:54 Son Dakika: Kılıçdaroğlu'ndan, "Beştepe'ye giden CHP'li" iddialarıyla ilgili açıklama: CHP örgütüne yönelik ciddi kumpaslar var
17:21 Muharrem İnce, Beştepe iddialarıyla ilgili basın toplantısı yapacağını duyurdu
17:03 Numan Kurtulmuş'tan CHP'deki Muharrem İnce kriziyle ilgili açıklama: Burada esas mesele, Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP zihniyetidir
15:35 Amacına ulaşamadan yakalanan hırsız, üç gün önce evlendiği eşini tanımadı
15:15 Hastalara bakmak yerine kahvaltı yapan doktorlar, vatandaş kamerasında!
13:42 Ukraynalı akademisyen, canlı yayında Amerikalı gazeteciye saldırdı
11:24 70 milyon TL ikramiye isabet eden biletin sahibi ortaya çıktı! Ancak bileti kaybetmiş
23:45 Vatandaş, Bakan Kurum'a camide yerini vermedi: Burası Allah'ın evi
23.11.2019 18:19:50