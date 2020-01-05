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Karlıova'da kar kamyonlarla taşınıyor

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde kar, belediye ekipleri tarafından toplanıp kamyonlarla ilçe dışına dökülüyor.

05.01.2020 10:41 | Son Güncelleme: 05.01.2020 10:48 Karlıova'da kar kamyonlarla taşınıyor
'ün ilçesinde kar, belediye ekipleri tarafından toplanıp kamyonlarla ilçe dışına dökülüyor.

Kışı en sert geçiren yerlerden biri olan Bingöl'ün Karlıova ilçesinde beklenen kar yağışı geçte olsa etkili oldu. İlçeyi beyaza bürüyen karın kalınlığı merkezde 30 santimi aştı. Kar yağışı ile birlikte belediye ekipleri mahalle, cadde ve sokaklarda temizlik çalışmalarına başladı. Ekipler tarafından kepçelerle toplanan kar, kamyonlara yüklenerek ilçe dışına dökülüyor.

Kar temizlik çalışmalarının sürdüğünü belirten belediye araç sorumlusu Hüseyin Doğan, "Bölgemizi etkisi altına alan kar yağışı nedeniyle ilçemizde de bayağı yoğun bir kar yağdı. Vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamaması için kar temizleme çalışmalarını 7/24 özverili bir şekilde yürütüyoruz" dedi. - BİNGÖL

Karlıova, Bingöl, Güncel

Kaynak: İHA

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