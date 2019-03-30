Karlıova'da Kar Yağışı

Bingöl
'ün Karlıova
ilçesinde tekrar başlayan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.
Karlıova ilçesinde iki gündür aralıksız devam eden kar yağışı ilçeyi yeniden beyaza bürüdü.
Kar yağışı sonucu yolların ulaşıma kapanmaması için Belediye ile Özel İdare ekipleri yoğun bir çalışma sürdürüyor.
Nisan ayına girmek üzere olduklarını ve halen kar yağışların devam ettiğini belirten vatandaşlardan Şahin Kanat
, "Bu yıl bahar gelmiyor. Çok çetin bir kış geçiriyoruz." dedi.
Bingöl, Karlıova, Kar, Güncel
Kaynak: AA