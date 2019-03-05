Karlıova'da Karla Mücadele 3 Aydır Sürüyor

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Bingöl'ün Karlıova ilçesinde 3 aydır etkili olan kar yağışı nedeniyle başlayan çalışmalar aralıksız olarak devam ediyor.Kış mevsiminin çetin geçtiği Bingöl'ün Karlıova ilçesinde ekipler, karla mücadele çalışmasını sürdürüyor. Son 3 aydır belirli aralıklarla yağan kar nedeniyle yüksek noktalarda kar kalınlığı 3 metreyi buldu. İlçe merkezinde ise vatandaşların günlük yaşamlarını rahat bir şekilde yürütebilmesi için belediye ekipleri çalışmalarına yoğun bir şekilde devam ediyor. 3 gün önce tekrar yarım metreye yakın yağan karın temizlenmesi için sabahın erken saatlerinden itibaren kepçeler mesaiye çıkıyor. Kepçelerle kamyona yüklenen kar, ilçe dışına taşınıyor. Şu ana kadar 3 bin kamyondan fazla karın taşındığı ilçede, son 20 yılın en çetin kışı yaşanıyor.3 aydır karla mücadele çalışması yaptıklarını belirten Zabıta Amiri Metin Bingöl, "Biz tam bahar geldi derken, 3 gün önce yarım metre kar yağdı. Yağışla beraber tipi oluşunca, bazı yerlerde 2 metreye yakın kar oldu. Mahallelerde ekiplerimiz gece gündüz çalışıyor" dedi. - BİNGÖL