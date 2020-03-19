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Karlıova'da korona virüsüne karşı dezenfekte ve ilaçlama

Türkiye genelinde olduğu gibi Bingöl'ün Karlıova ilçesinde de ekipler, korona virüsüne karşı dezenfekte ve ilaçlama çalışması gerçekleştiriyor.

19.03.2020 12:59 | Son Güncelleme: 19.03.2020 12:59
Karlıova'da korona virüsüne karşı dezenfekte ve ilaçlama
Türkiye genelinde olduğu gibi Bingöl 'ün Karlıova ilçesinde de ekipler, korona virüsüne karşı dezenfekte ve ilaçlama çalışması gerçekleştiriyor.

Çin'de başlayıp dünyaya yayılan korona virüsün Türkiye'de de görülmesini ardından, Bingöl genelinde de dezenfekte ve ilaçlama çalışması yapılıyor. Karlıova ilçesinde de belediyeye bağlı ekipler, bankamatiklerden taksi duraklarına kadar vatandaşların sıklıkla kullandığı alanları dezenfekte etti. Ekiplerin dezenfekte çalışmalarının sürekli devam edeceği belirtildi.

İlçe genelinde toplu alanları dezenfekte etmeye devam ettiklerini belirten Karlıova Belediyesi Zabıta Amiri Metin Bingöl, "Korona virüsünün yayılmasıyla birlikte, biz de belediye olarak ilçe genelinde özellikle halkın sık uğradığı, oturduğu alanları dezenfekte ediyoruz. Cami, bankamatik, toplu taşıma araçları ve taksi durakları gibi alanlarda çalışmaları sürdürüyoruz. Pazar gününden bu yana çalışmalarımıza başladık. Bundan sonra da halkımızın sağlığı için bu tip çalışmaları sıklaştıracağız" dedi. - BİNGÖL

Kaynak: İHA

Etiketler : Karlıova, Türkiye, Bingöl, Güncel

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