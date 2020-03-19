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Karlıova'da koronavirüse karşı dezenfekte çalışması yapıldı

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı önlem amacıyla yürütülen dezenfekte çalışmaları sürüyor.

19.03.2020 12:42 | Son Güncelleme: 19.03.2020 12:42
Karlıova'da koronavirüse karşı dezenfekte çalışması yapıldı
Bingöl 'ün Karlıova ilçesinde yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı önlem amacıyla yürütülen dezenfekte çalışmaları sürüyor.
Karlıova Belediyesi tarafından yürütülen dezenfekte çalışmaları kapsamında, özel kıyafetli ekipler, ilçedeki resmi kurum, taksi ve minibüs duraklarını dezenfekte etti.
Zabıta Müdürü Metin Bingöl, belediye olarak ilçede gereken tedbirleri almaya devam ettiklerini söyledi.
"İnsanlarımızın uğrak yeri olan tüm mekanları dezenfektan ediyoruz." diyen Bingöl, "Bazı kurumları, taksi ve minibüs duraklarını şimdiye kadar dezenfektan ettik. Çalışmalarımız devam edecektir." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Etiketler : Karlıova, Bingöl, Güncel

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