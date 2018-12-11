Karlıova'da Kur'an-ı Kerim'i ve Ezanı Güzel Okuma Yarışması Yapıldı

11 Aralık 2018 Salı 15:22



11 Aralık 2018 Salı 15:22

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Din Öğretimi Genel Müdürlüğü ve İl Milli Eğitim Müdürlüğünce imam hatip ortaokulları arasında "Kur'an-ı Kerim'i ve Ezanı Güzel Okuma Yarışması" düzenlendi.Karlıova Ulu Cami'de yapılan yarışmaya Bingöl merkez, Solhan, Genç, Ilıcalar ve Karlıova ilçeleri olmak üzere imam hatip ortaokullarından 20 öğrenci katıldı.Öğrenciler dereceye girmek için yarışırken, çok sayıda veli ve cami cemaatı öğrencileri izledi.Yarışmada, Kur'an-ı Kerim'i güzel okumada Bingöl İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Musab Cengiz birinci, Bingöl 15 Temmuz Milli İrade İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Yiğit Ahmet Kubar ikinci, 15 Temmuz Şehitleri İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Davut Burkay üçüncü oldu.Ezanı güzel okumada ise 15 Temmuz Milli İrade İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Yusuf Bedir birinci, Genç Murat İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Nurullah Nazlı ikinci, Ilıcalar İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Sıddık Kızılboğa ise üçüncülüğü elde etti.Dereceye giren öğrencilere katılım belgesi, çeyrek altın ve çeşitli hediyeler verildi.İl Milli Eğitim Müdürü Kadri Engin, şöyle konuştu:"Son dönemde toplumları içinde bulunduğu sıkıntılardan çıkaracak olan Kur'an-ı Kerim'i genç nesillere sevdirmenin yolu da bu olacaktır. Bu anlamda bu genç kardeşlerime teşekkür ediyorum. Onları yalnız bırakmayan, onların yetişmesinde emeği geçen ailelerine, kardeşlerine, onları en güzel yetiştiren öğretmenlerine, okul yöneticilerine teşekkür ediyorum."Karlıova İmam Hatip Ortaokulu öğretmeni Vecdi Tiryaki, "Güzel bir program düzenledik. Çok güzel bir yarışmaydı ve dereceye giren öğrencilerimiz ödüllendirildi." dedi.Programa İl Milli Eğitim Şube Müdürü Mehmet Arslan, okul müdürleri, veliler ve öğrenciler katıldı.