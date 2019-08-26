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Karlıova'da kuzenler çatıştı: 4 yaralı

BİNGÖL'ün Karlıova ilçesinde, aralarında husumet bulunan kuzenler arasında çıkan silahlı kavgada 4 kişi yaralandı.

26.08.2019 16:33 Karlıova'da kuzenler çatıştı: 4 yaralı
BİNGÖL'ün Karlıova ilçesinde, aralarında husumet bulunan kuzenler arasında çıkan silahlı kavgada 4 kişi yaralandı.
Olay, öğle saatlerinde Karlıova ilçesinde meydana geldi. Aralarından husumet bulunan kuzenler, ilçe merkezinde karşılaştı. Taraflar aralarında çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü. Karşılıklı silahların ateşlendiği olayda E.Ç., K.Ç., T.Ç. ve adı öğrenilemeyen bir kişi yaralandı.
Yaralılar, ihbar üzerine gelen sağlık görevlileri tarafından yapılan ilk müdahalelerinin ardından Bingöl ve Erzurum'daki hastanelere kaldırıldı. Yaralı kuzenlerin tedavileri sürerken, Karlıova İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kuzenlerin ev adreslerinde güvenlik önlemi aldı.




Karlıova, Bingöl, Güncel

Kaynak: DHA

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