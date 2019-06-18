18.06.2019 15:14
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Karlıova'da Mursi için gıyabi cenaze namazı

Karlıova

Hayatını kaybeden Mısır'ın ilk seçilmiş Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi için Bingöl'ün Karlıova ilçesinde gıyabi cenaze namazı kılındı.

Hayatını kaybeden Mısır'ın ilk seçilmiş Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi için Bingöl'ün Karlıova ilçesinde gıyabi cenaze namazı kılındı.
Ulu Cami'de İlçe Müftüsü İsa Demirkaynak tarafından gıyabi cenaze namazı kıldırıldı, dua okundu.
Dörtyol mevkisinde de HÜDAPAR İlçe Teşkilatı tarafından basın açıklaması yapıldı.
HÜDAPAR İlçe Başkanı Yavuz Bingöl, Mursi'nin ölümünden duyulan üzüntüyü dile getirdi.
Bingöl, "O onurlu ve dik duruşuyla İslam ümmetinin gururu oldu. Tüm insanlığa örnek olan şehit Muhammed Mursi'nin şehadetini tebrik ediyoruz.
Mursi'nin bu duruşu bütün zalimlere dert, İslam ümmetine de örnek ve ders olsun." dedi.
Kaynak: AA
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