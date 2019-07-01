01.07.2019 15:51
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Karlıova'da taksicilerden 'korsan' tepkisi

Karlıova

BİNGÖL'ün Karlıova ilçesinde taksiciler, korsan taşımacılığa tepki göstermek amacıyla kontak kapama eylemi yaptı.


BİNGÖL'ün Karlıova ilçesinde taksiciler, korsan taşımacılığa tepki göstermek amacıyla kontak kapama eylemi yaptı. İlçedeki 30 taksi sürücüsü korsan taksicilere karşı tepkilerini eylem yaparak dile getirdi. Sabah saatlerinde ilçe merkezinde araçlarıyla korna çalarak dolaşan taksiciler, ardından 2 saatlik kontak kapama eylemi yaptı. Taksiciler adına açıklama yapan Yılmaz Demir, korsan taksilerden dolayı mağdur olduklarını ifade ederek, yetkililerden çözüm üretmeleri talebinde bulundu. Demir, "Bizler bu ilçenin emekçileri olarak sizlere hizmet vermekteyiz. Fakat emeğimiz ve hakkımız korsan taksiler tarafından gasp edilmektedir. Yeri geldiğinde sizler için gece gündüz demeden her çağırdığınızda kapınızda oluyoruz. Hiçbir vergi ödemeden ve hiçbir zorluk çekmeden emeğimizi çalan korsan taksicileri sizlerin huzurunda kınıyor ve yetkilileri göreve çağırıyoruz" dedi.

- Bingöl
Kaynak: DHA
Karlıova , Bingöl , Güncel

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