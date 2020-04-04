Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Karlıova'da Türkçe ve Kürtçe "Evde kal" uyarısı yapıldı, dengbej dinletildi

Karlıova'da Türkçe ve Kürtçe "Evde kal" uyarısı yapıldı, dengbej dinletildi Bingöl'ün Karlıova ilçesinde zabıta ekipleri sokak sokak gezerek Türkçe ve Kürtçe "Evde kal" uyarısı yaptı, dengbej dinletti.

04.04.2020 15:38 | Son Güncelleme: 04.04.2020 15:41
Karlıova 'da Türkçe ve Kürtçe "Evde kal" uyarısı yapıldı, dengbej dinletildi
BİNGÖL - Bingöl 'ün Karlıova ilçesinde zabıta ekipleri sokak sokak gezerek Türkçe ve Kürtçe "Evde kal" uyarısı yaptı, dengbej dinletti.
Karlıova ilçesinde Korona virüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında evlerinden çıkmaları kısıtlanan 20 yaş ile 65 yaş ve üstü vatandaşlar için Belediye Zabıta Amirliği ekipleri, Türkçe ve Kürtçe uyarısı anonsu yaptı. Ekipler ayrıca dengbej dinletisi yaptı. Müzik sesini duyarak pencerelere çıkan, yaşlı vatandaşlar da zabıta aracını selamlayarak memnuniyetlerini aktardı.
Korona virüs tedbirlerinin kapsamında çalışmalara devam ettiklerini aktaran Zabıta Müdürü Metin Bingöl, müzik dinletisinin vatandaşları memnun ettiğini söyledi.
Bingöl, "Anonslarımızı Türkçe ve Kürtçe yapıyoruz. Karlıovalıların dengbejlerini vatandaşlarımıza dinletiyoruz moral olsun diye. İnşallah memnun kalırlar. Allah bu zorluğu bütün alemin, Müslümanların başından inşallah biran önce defeder" dedi. Karlıova’da Türkçe ve Kürtçe ’Evde kal’ uyarısı yapıldı, dengbej dinletildi

Kaynak: İHA

Etiketler: Karlıova, Bingöl, Zabıta, Genel

Haberin Videosu :

Karlıova'da Türkçe ve Kürtçe "Evde kal" uyarısı yapıldı, dengbej dinletildi
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› genel ››Karlıova'da Türkçe ve Kürtçe 'Evde kal' uyarısı yapıldı, dengbej dinletildi - Haberler

genel Manşet

Haberler

Son Dakika genel Haberleri

17:35: Son canlı şahit karantinadaki evinde bile şehit arkadaşlarını unutmadı - Haberler 17:33: Köpeği kediye saldırttı, kedinin yuvasını tekmeledi... Köpeğe eziyet anları kameradaa - Haberler 17:28: CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu canlı yayında gündemi değerlendirdi: (1) - Haberler 17:20: Esenyurt'taki pazarlara eldiven ve maske denetimi - Haberler 17:18: Kdz. Ereğli Belediyesi 45 bin haneye sağlık seti dağıtıyor - Haberler 17:04: Sokağa çıkma yasağını hiçe sayan 19 yaşındaki genç, polisten kaçarken kaza yaptı - Haberler 16:34: Abdullah dede Mehmetçiği 70 yıl önce askerdeki tekmili ile karşıladı - Haberler 16:10: Son Dakika: İngiltere'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 4 bin 313'e yükseldi - Haberler 16:08: Kadıköy'de sokağa çıkan 20 yaşındaki genç: Bir mesele var ondan çıktım - Haberler 15:39: CHP'li siyasetçi, koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybetti - Haberler 15:14: Sokağa çıkma yasağına uymayan 20 yaşından küçük iki vatandaşa para cezası uygulandı 13:06: Koronavirüs, tedbirleri harfiyen uygulayan 17 bin nüfusluk ilçeye uğramadı