Haberler » Güncel » Karlıova'daki okul önlerine 'Önce Yaya' çalışması

Karlıova'daki okul önlerine 'Önce Yaya' çalışması

Bingöl'ün Karlıova ilçesindeki okul önlerine yayalara öncelik verilmesiyle ilgili 'Önce Yaya' çalışması yapıldı.

11.10.2019 15:06Karlıova'daki okul önlerine 'Önce Yaya' çalışması
Bingöl'ün Karlıova ilçesindeki okul önlerine yayalara öncelik verilmesiyle ilgili 'Önce Yaya' çalışması yapıldı.

Karlıova ilçe Emniyet Müdürlüğü ve Karlıova Belediye Başkanlığı ekipleri tarafından, ilçe genelindeki okul önlerinde 'Önce Yaya' çalışması yapılmaya başlandı. Belirlenen noktalarda yayalara öncelik verilmesi için "Önce Yaya" yazısı öğrencilerin katılımıyla yazıldı. Daha sonra da öğrencilere bilgilendirme yapılıp, sürücülerde uyarıldı.

Okul önlerindeki çalışmaların önemli olduğuna değinen İlçe Belediye Başkanı Veysi Bingöl, " Çocuklar bizim canımız. Eğitimlerini her gün güvenli bir şekilde sağlayabilmeleri için belediye olarak elimizden gelen tüm gayreti sarf etmeliyiz. İlçedeki sürücülerimizin de okul önlerinde yapılan çalışmalara hassasiyet göstermelerini rica ediyoruz" dedi. - BİNGÖL

Emniyet Müdürlüğü, Karlıova, Bingöl, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
17:28 Türkiye'nin Rotterdam Başkonsolosluğuna saldırı planlayan iki kişiye hapis cezası
17:28 Pentagon'dan Esper-Akar görüşmesi açıklaması
17:28 Boksörün darbedilerek öldürülmesine ağırlaştırılmış müebbet istemi
17:22 Ordu'da yamaç paraşütü uçuşları yeniden başlıyor
17:22 Kadın cinayetlerinin son bulması istendi
17:27 İstanbul'da, suriyelilerden "barış pınarı harekatı"'na destek
17:26 Barış Pınarı'na destek amacıyla Edirne Türk bayraklarıyla donatıldı
11.10.2019 17:29:16