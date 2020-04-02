Karlıova Devlet Hastanesi başhekimi değişti
Karlıova Devlet Hastanesinde Başhekimliğine Zehra Bingöl atandı.
02.04.2020 17:00 | Son Güncelleme: 02.04.2020 17:00
Karlıova Devlet Hastanesinde Başhekimliğine Zehra Bingöl atandı.
Bir süre önce eski başhekim Şakir Mehmet'in tayininin çıkmasının ardından boşalan göreve aynı hastanede görev yapan Zehra Bingöl atandı.
Bingöl, hastanede kaliteli hizmet sunulması için çaba göstereceğini söyledi.
Bir süre önce eski başhekim Şakir Mehmet'in tayininin çıkmasının ardından boşalan göreve aynı hastanede görev yapan Zehra Bingöl atandı.
Bingöl, hastanede kaliteli hizmet sunulması için çaba göstereceğini söyledi.
Kaynak: AA