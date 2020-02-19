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Karlıova ilçe merkezinde kar kalınlığı 1 metreye ulaştı

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde kar kalınlığı bir metreye ulaştı.

19.02.2020 14:38 | Son Güncelleme: 19.02.2020 14:38Karlıova ilçe merkezinde kar kalınlığı 1 metreye ulaştı
'ün ilçesinde kar kalınlığı bir metreye ulaştı.
Karlıova ilçesinde etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Yoğun yağışın ardından kar kalınlığı bir metreye ulaşırken ilçenin yüksek kesimlerindeki bazı evler kara gömüldü.
İlçe Özel İdaresi yetkilileri, kar yağışı nedeniyle kapalı 47 köy yolundan 45'ini ulaşıma açtıklarını, yeniden başlayan kar yağışı nedeniyle ise açılan yolların tekrar ulaşıma kapandığını bildirdi.
Yetkililer, vatandaşların mağdur olmaması için çalışmalarını aralıksız sürdürdüklerini kaydetti.
Karlıova Belediyesi ekipleri ise ilçe merkezinde ana caddeleri ve ara sokakları temizledikten sonra mahallerde biriken karları kamyonlarla ilçe dışına taşıyor.
Karayolları ekipleri de Bingöl-Erzurum kara yolunda çalışmalarını aralıksız sürdürerek buzlanmaya karşı sürekli tuzlama yapıyor.

Kaymakamlık, Karlıova, Bingöl, Güncel

Kaynak: AA

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