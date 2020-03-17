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Karlıova karla beyaza büründü

Bingöl'ün Karlıova ilçesi, yoğun karın ardından beyaz örtüyle kaplandı.

17.03.2020 11:16 | Son Güncelleme: 17.03.2020 11:52
Karlıova karla beyaza büründü
Bingöl 'ün Karlıova ilçesi, yoğun karın ardından beyaz örtüyle kaplandı.
İlçede dün akşamdan bu yana etkili olan yağıştan sonra kar kalınlığı 25 santimetreye ulaştı.
Karla ilçe beyaza bürünürken, belediye ekipleri de ilçe merkezinde kapanan yolları açma çalışması yürüttü. Esnaf da iş yerlerinin önünde biriken karları temizledi.
Yağış nedeniyle ilçeye bağlı 25 köy yolu ulaşıma kapandı. İlçe Özel İdare ekipleri de kapanan köy yollarını açmak için çalışma başlattı.

Kaynak: AA

Etiketler : Karlıova, Bingöl, Güncel

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