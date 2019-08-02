Karlıova Kaymakamı Yetgin, halı kesim törenine katıldı

Bingöl
'ün Karlıova
Kaymakamı Levent Yetgin, halıcılık kursunu ziyaret ederek, halı kesim törenine katıldı.
Karlıova Halk Eğitim Merkezi bünyesinde faaliyet gösteren halıcılık kursunda, öğrencilerin dokuduğu halılardan birinin daha tamamlanması dolayısıyla kesim töreni yapıldı.
Törene katılan Yetgin, kursta öğrencilerin dokuduğu halıların ilçenin gururu haline geldiğini belirterek, bu nedenle halıları dokuyan genç kızlara ve eğitmenlere teşekkür etti.
Halk Eğitim Merkezinde usta öğretici Hayriye Kılavuz da, İŞKUR ve Karlıova Halk Eğitim Merkezi işbirliğiyle 25 kişilik mesleki eğitim kursunun başladığını belirtti.
Eğitim, istihdam ve işçi ayağının önemli bir tamamlayıcısı olan İŞKUR'un açtığı mesleki eğitim kurslarında kursiyerlere cep harçlığı verildiği, sigorta primlerinin yatırıldığı kurslar sayesinde ilçe turizmi için son derece önemli olan bu mesleklerin desteklendiğini dile getiren Kılavuz, Kaymakam Yetgin'e desteklerinden dolayı teşekkür etti.