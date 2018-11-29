Karlıova Kaymakamı Yetgin, Muhtarlarla Buluştu

29 Kasım 2018 Perşembe 15:02



29 Kasım 2018 Perşembe 15:02

Bingöl'ün Karlıova Kaymakamı Levent Yetgin ilçedeki muhtarlarla bir araya geldi.Karlıova Öğretmenevinde düzenlenen toplantıya, İlçe Emniyet Müdürü Celalettin Cenk Katırcıoğlu, Özel İdare Müdürü Bayram Sümbül, kurum temsilcileri ve muhtarlar katıldı.İlçede yürütülen ve hayata geçirilmesi planlanan çalışmaların görüşüldüğü toplantıda, muhtarların sorun, görüş ve önerileri de dinlendi.Toplantıda konuşan Kaymakam Yetgin, muhtarların yaşadıkları sıkıntıları ve problemleri aktarmaları adına bu toplantıların önemli olduğunu söyledi.Yetgin, "Burada aldığımız kararları mutlaka muhataplarına bildireceğiz. Böylelikle hem işlerin takibini sağlayacağız hem de bu sıkıntıların ne aşamada olduğunu bir sonraki toplantıda değerlendireceğiz." dedi.