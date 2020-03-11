Karlıova'nın düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümü
Bingöl'ün Karlıova ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıl dönümü kutlandı.
11.03.2020 14:02 | Son Güncelleme: 11.03.2020 14:02
Bingöl 'ün Karlıova ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıl dönümü kutlandı.
Hükümet Konağı önünde, Kaymakam Ahmet Güneri, Belediye Başkan Vekili Atik Oral, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Eray Çakır ve İlçe Emniyet Müdürü Kürşat Duman'nın katıldığı törende, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.
Törenden sonra Karlıova Sudurağı Köyü Şehitliğindeki anıta çelenk sunuldu.
Hükümet Konağı önünde, Kaymakam Ahmet Güneri, Belediye Başkan Vekili Atik Oral, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Eray Çakır ve İlçe Emniyet Müdürü Kürşat Duman'nın katıldığı törende, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.
Törenden sonra Karlıova Sudurağı Köyü Şehitliğindeki anıta çelenk sunuldu.
Kaynak: AA
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