Karlıova
Nisan'a da kar yağışı ile girdi
BİNGÖL - Bingöl
'ün Karlıova ilçesi'nde 4 aydır etkili olan kar, Nisan ayının ilk gününde de yağdı. Vatandaşlar, 1 Nisan
şakası gibi diyerek, bu yıl kış mevsiminin bitmeyeceğine değindi. Türkiye
'de en çok kar yağışı alan yerlerden biri olan Bingöl'ün Karlıova ilçesinde kış etkisini sürdürüyor. İlçede bugün sabah tekrar kar yağmaya başladı. Kar yağışı nedeniyle kısa sürede araçların üzeri beyaza büründü. Vatandaşlar hem araçlarındaki karı temizledi, hemde kış mevsiminin ilçede bitmediğini aktardı. İlçeye bağlı mezra yollarında ise iş makineleriyle, karla mücadele çalışması ise aralıksız devam ediyor.Bugün 1 Nisan olduğunu belirten vatandaşlar, " Kar yine yağıyor. Bugün 1 Nisan şakası gibi oldu. Karlıova'ya bir türlü yaz gelmedi"diye konuştu.Öteyandan Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü Elazığ
Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi, Bingöl genelinde sağanak yağmur yağışının gün içinde etkili olacağını ancak bugünden itibaren yağışlı havanın bölgeyi terk edeceğini bildirdi.
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Kaynak: İHA