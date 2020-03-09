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Karlıovalı çocukların kar keyfi

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde çocuklar karda kayarak eğleniyor.

09.03.2020 14:06 | Son Güncelleme: 09.03.2020 14:06
Karlıovalı çocukların kar keyfi
Bingöl 'ün Karlıova ilçesinde çocuklar karda kayarak eğleniyor.
Hava sıcaklığının artması ile karın erimeye başladığı ilçede mevsimin son karı çocuklar için oyun pistine dönüştü.
İlçede bir araya gelen çocuklar okuldan arta kalan zamanlarda kayak yaparak güneşli havanın tadını çıkarıyor.

Kaynak: AA

Etiketler : Karlıova, Bingöl, Güncel
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