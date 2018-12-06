CARMEDYA.COM – "Altın Devlet" olarak da bilinen Kaliforniya, dünyanın en pahalı otomobillerine ev sahipliği yapmaktadır.Zırh severler burayaYine buna benzer bir model daha 2019 Los Angeles Otomobil Fuarı'nda sahne aldı. Bu zırhlı kamyon Çin şirketi IAT tarafından yapılmış. Modelin fiyatı 3,8 milyon dolar olarak belirlenmiş.Yavaş ama etkiliBu kamyon hızlı bir şekilde gitmenize olanak sağlamıyor. Zırhlı gövdesi ve boyutlarıyla tam bir ağır abi. Karlmann King 2,5 metre uzunluğa ve yaklaşık 6 ton ağırlığa sahip. Otomobilin kalbinde ise 6.8 litre V10 motor yer alıyor. Bu motor 400 HP güç sunuyor. Modelin maksimum hızı 140 km/s.The post Karlmann King Los Angeles'a damga vurdu appeared first on Carmedya.