Karlov suikastı davasında MİT mahrem imamı tanıklık yaptı

RUSYA'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'a yönelik 19 Aralık 2016'da düzenlenen suikastla ilgili aralarında FETÖ/PDY elebaşı Fetullah Gülen'in de bulunduğu 28 sanığın yargılanmasına devam edildi. Duruşmada tanık olarak dinlenen FETÖ/PDY'nin MİT mahrem imamı Salim Z, örgütün faaliyetlerine ilişkin soruya, "Casusluk amaçlı bilgiler verildi, benim de bu konuda emirlerim oldu" dedi.

Ankara 2'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile avukatları katıldı. Duruşmada, 2019 yılında Ankara'da yakalanan ve etkin pişmanlıktan yararlanmak için itirafçı olan FETÖ/PDY'nin MİT mahrem imamı Salim Z, tanık olarak dinlendi. Tutuklu sanıklardan Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu eski çalışanı Hüseyin Kötüce'nin ismini vererek, FETÖ'nün mahrem yapılanması içinde yer aldığını ileri süren ve başka soruşturma kapsamında tutuklu bulunan Salim Z, sanık ve avukatların sorularını yanıtladı. Salim Z, sorular üzerine Karlov suikastı ile ilgili bir şey bilmediğini, olayı saklandığı evde televizyondan öğrendiğini söyledi.

'CASUSLUK AMAÇLI BİLGİLER VERİLDİ'

Sanık avukatlarının soruları üzerine tanık Salim Z, yakalandıktan sonra 200'e yakın kişinin ismini verdiğini söyledi. Salim Z., "FETÖ çok gizli bir örgüt, siz bu kadar kişinin ismini nereden biliyorsunuz" sorusuna, "Zaman içinde vidaların gevşemesinden kaynaklanıyor" diye yanıt verdi. Liseden bu yana örgüt içinde olduğunu belirten tanığa, sanık Vehbi Kürşat Akalın'ın avukatı Ayten İzmirli, "Sohbet dışında ne tür faaliyetlerde bulunurdunuz? Örneğin benim müvekkilim casuslukla suçlanıyor? Bu tür faaliyetleriniz oldu mu?" şeklindeki soruya, "Casusluk amaçlı bilgiler verildi, benim de bu konuda emirlerim oldu" yanıtını verdi.

'ÖRGÜT OYUN GÖRÜNÜMLÜ HABERLEŞME PROGRAMI KULLANDI'

15 Temmuz'dan önce bu yapının hiçbir silahlı eylemine tanık olmadığını belirten Salim Z, sorular üzerine, "Cemaatin bu cinayeti işleyeceğini aklım almıyor" dedi. Örgütün 2016 yılına kadar haberleşmek için 'ByLock' kullandığını belirten Salim Z., "Daha sonra başka uygulamalar kullanıldı. '2048' isimli oyun görünümlü haberleşme uygulaması vardı. Bir dönem bu kullanıldı. Ben hemen hemen hepsini kullandım" dedi. Darbe girişiminin önemli isimlerinden firari Adil Öksüz'le ilgili sahte MİT belgesini kendisinin hazırladığı yönünde ifadesi hatırlatılan Salim Z., "Nerede, ne zaman ve hangi bilgisayarda hazırladınız, bunu ispat edebilir misiniz?" yönündeki soruya, "Bunu ispatlayamam, bilgisayarın olması lazım" dedi.

'FARKLI CEMAATLERE GİRME TALİMATI VERİLDİ'

Tanık Salim Z., mahkeme başkanının, savcılık ifadesinde geçen 'renklendirme' sorusu üzerine de, "17-25 Aralık'tan sonra örgüt mahrem imamları, örgüt üyelerine, gizlenmeleri için 'renklendirme' adı verilen, farklı cemaat ve gruplara girmeleri yönünde talimat verdi. Ben de bu kapsamda Erenköy cemaati adlı yapının sohbetlerine katıldım" dedi.

Duruşma, sanık avukatlarının savunmaları ile devam ediyor.