Karlov Suikastini Adım Adım Planlamışlar

23 Kasım 2018 Cuma 15:48



23 Kasım 2018 Cuma 15:48

Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'un öldürülmesine ilişkin iddianamede, saldırgan Mevlüt Mert Altıntaş'ın suikast için yaptığı hazırlık tüm detaylarıyla anlatıldı.Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, Rus büyükelçi Karlov'un öldürülmesine ilişkin soruşturmanın tamamlanmasının ardından hazırlanan ve mahkemeye gönderilen iddianame, Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu savcılarından Adem Akıncı tarafından hazırlandı. İddianamede, saldırgan Mevlüt Mert Altıntaş'ın 19 Aralık 2016'da düzenlediği suikast için yaptığı hazırlık detaylı bir şekilde yer aldı.Saldırının çok iyi planlandığı ve her detayın düşünüldüğü vurgulanan iddianamede, terörist Altıntaş'ın kısa sürede radikalleşmesinin sağlanarak eylem için hazırlandığı bildirildi.Saldırı sırasında atılacak sloganın önceden hazırlandığı ve Altıntaş'ın bu sloganı ezberlediği kaydedilen iddianamede, saldırıdan sonra eylemin arkasındaki terör örgütünün tespit edilememesi için de tedbirler alındığı belirtildi.Sıradan bir polis memurunun Büyükelçi Karlov'a ilişkin bilgilere tek başına ulaşmasının mümkün olmadığı, eylemin bir istihbarat örgütünden yardım alınmadan yapılamayacağı vurgulanan iddianamede, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün MİT'teki mahrem yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında tespit edilen MİT içerisindeki örgüt hücresince Karlov suikastına istihbarat sağladığı tespiti, delillerle anlatıldı.Suikast FETÖ elebaşına iletilmişİddianamede, MİT mahrem yapılanması içerisinde yer alan Vehbi Kürşad Akalan'ın, 2016 Şubat ayı içerisinde Büyükelçi Andrey Karlov'un koruma kullanıp kullanmadığı, hangi alanda koruma kullandığına ilişkin istihbaratı talimat doğrultusunda topladıktan sonra, abisi konumundaki BTK çalışanı Yusuf kod adlı Hüseyin Kötüce'ye ilettiği belirtildi.Hüseyin Kötüce'nin bu bilgileri, üst pozisyonundaki FETÖ'nün kapatılan eğitim kurumundan Fatih Üniversitesinde öğretim görevlisi Sadık kod adlı Cemal Karaata'ya, Karaata'nın da örgütün MİT yapılanmasında en üst düzeyde görev alan "MİT imamı" Vedat kod adlı Cengiz Özkan'a ilettiği tespit edildi. Bilgilerin bu silsile içerisinde örgüt elebaşı Fetullah Gülen'e ulaştırıldığı tespit edildi.Ayrıca FETÖ'nün "MİT mahrem yapılanması"nda yer alan Hüseyin Kötüce ve Cengiz Özkan'ın "ByLock" programını kullandıkları belirlendi.İddianamede, 24 Kasım 2015'de sınır ihlali yaptığı için Rus uçağının düşürülmesi üzerine Türkiye ve Rusya arasındaki yaşanan "kriz" sonucu FETÖ'nün ve arkasındaki istihbarat örgütlerinin Karlov'u hedefe aldığı anlatıldı.Suikastin, "İki ülkeyi olası bir savaş durumuna getirmek." olduğu dile getirildi.FETÖ tarafından gerçekleştirilen suikastin amacının, "Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin büyükelçileri dahi korunamadığı, güvensiz bir ülke olduğu yönünde olumsuz bir izlenim yaratmak." olduğu bildiridi.Sergi organizasyonuFETÖ/PDY terör örgütünün, 2016 Şubat ayı içinde gerçekleştirmeyi planladığı saldırıyla ilgili gerekli istihbaratı topladıktan sonra Çağdaş Sanatlar Merkezinde düzenlenecek "Türk Gezgini Gözüyle Rusya: Kaliningrad'dan Kamçatka'ya" sergisiyle ilgili hazırlığa başladıkları bildirilen iddianamede, şüphelilerden serginin organizatörü Mustafa Timur Özkan'ın Rusya Federasyonu Ankara Büyükelçiliğinde ikinci katip olarak görev yapan Igor Mityakov ile temasa geçtiği bildirildi.Mustafa Timur Özkan'ın, Igor Mityakov'a gönderdiği maile yer verilen iddianamede, Rus elçiliğinin, teklifin ileride değerlendirilmesi yönünde karar aldığı, bu kararın elçilik görevlisi tarafından serginin organizatörüne bildirildiği anlatıldı.İddianameye göre, 2016 yaz aylarında Türkiye ile Rusya Federasyonu arasındaki ilişkilerin normalleşme sürecine girmesi üzerine Rus elçiliği, sergi projesini gündeme aldı. Rusya Federasyonu Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov, söz konusu fotoğraf sergisinin 2016 yılının sonuna kadar gerçekleşmesi için Igor Mityakov'u görevlendirdi.Görevlendirme üzerine Mustafa Timur Özkan ile bir araya gelen Igor Mityakov, sergi organizasyonu ile ilgili görüşmelere başladı. Andrey Karlov'un sergiye katılması, Igor Mityakov ve Mustafa Timur Özkan arasında yapılan görüşmelerde ele alındı.Görüşmeler neticesinde Rusya Federasyonu Ankara Büyükelçiliğince, Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen'e bir mektup gönderilerek, Ankaralı Gezginler Grubu ile "Türk Gezgini Gözüyle Rusya: Kaliningrad'dan Kamçatka'ya" konulu fotoğraf sergisi düzenleneceği ve serginin Çankaya Belediyesi Çağdaş Sanatlar Merkezi veya Çankaya Galerisinde yıl sonuna kadar uygun bir günde törenle açılması teklifinde bulunuldu.Çankaya Belediyesinin teklifi olumlu karşılaması üzerine serginin 19 Aralık 2016'da saat 18.30'da açılması kararlaştırıldı.Saldırı hazırlığıFETÖ, saldırgan Mevlüt Mert Altıntaş'a, eylem sonrasında hedef şaşırtmak amacıyla, İstanbul'da Selefiler Grubu (El Kaide) adına faaliyet yürüttüğü iddia edilen Abdulkadir Şen ile irtibat kurması yönünde talimat da verdi.Saldırgan Altıntaş daha sonra, cep telefonunu annesine vererek, 2015'te kullanmaya başladığı bir başka marka ve model cep telefonunu tamir ettirip olay gününe kadar kullandı. Saldırgan, üçüncü bir marka ve model cep telefonu da 15 Kasım 2016'dan sonra hatsız kullanmaya devam etti. Altıntaş'ın bu telefonla, wifi kullanarak sosyal medya hesapları üzerinden silahlı terör örgütü içerisinde öğretmeni olarak görev yapan şüpheli Şahin Söğüt ile irtibat kurduğu tespit edildi.Altıntaş'ın saldırı için talimatları bu cep telefonu üzerinden aldığı, tamir ettirip kullandığı telefonu ise bilinçli olarak soruşturmayı uzatmak ve başka mecralara yöneltmek amacıyla olay yerine kadar götürdüğü ve burada bıraktığı belirlendi.Silahını tamir ettirdiTerörist Mevlüt Mert Altıntaş, herhangi bir aksaklık olmaması için olayda kullandığı Canik marka TP9 model tabancasını 15 Kasım 2016 tarihinde "İğne bazen kurulmuyor, tabanca boyanacak, atış testi yapılacak" şikayetiyle üretici firmanın Ankara'daki servisine teslim etti.Saldırgan olayda kullanacağı mermiler için 23 Kasım 2016'da Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğüne, polis memurlarına verilen fişek istihkakını almak amacıyla dilekçe yazarak başvuruda bulundu ve 2016 yılına ait mermi istihkakını talep etti.Olay yerine şüphe çekmeden "koruma" adı altında girebilmek amacıyla polis rozetine ihtiyaç duyan Altıntaş, İstanbul'da bir iş yerinden Emniyet Genel Müdürlüğü yaka rozeti siparişi verdi. Altıntaş, ürünün eline geçmemesi üzerine iş yeriyle 15 Aralık 2016'da Whatsapp üzerinden irtibata geçti. İş yeri yetkilisine "Ben bugün elimde olur sanıyordum umarım araya hafta sonu girmeden ulaşır." mesajı atan Altıntaş, kargo ile gönderilen rozeti 16 Aralık'ta teslim aldı.Olay yerine koruma olarak girebilmek için takım elbiseye ihtiyaç duyan Altıntaş, polis memuru arkadaşlarından takım elbise markaları ve fiyatları hakkında bilgi aldı. Ev arkadaşı Serkan Özkan'dan takım elbise isteyen Altıntaş, daha sonra Ankara'daki bir AVM'den 14 Aralık'ta takım elbise, gömlek ve kravat satın aldı.Altındaş, silahını seri bir şekilde çekmek amacıyla koltuk altı kılıfı da temin etti.Otel rezervasyonuAltıntaş, saldırıyı gerçekleştireceği Çağdaş Sanatlar Merkezi civarındaki otellerden oda tutmak amacıyla 9 Aralık'tan itibaren ev arkadaşı Serkan Özkan'la ortak kullandığı bilgisayar üzerinden araştırma yaptı. İki otel üzerine yoğunlaşan Altıntaş, 14 ve 16 Aralık 2016'da Best Otel ile ilgili araştırma yaptı.Terörist Mevlüt Mert Altıntaş, 14 Aralık 2016 günü saat 21.54 ve 22.16'da aradığı otelden 16 Aralık 2016 giriş, 17 Aralık 2016 çıkış olacak şekilde rezervasyon yaptı.Saldırgan, 15 Aralık'ta Çağdaş Sanatlar Merkezinde birinci keşfini yaptıktan sonra saat 23.21'de Best Otel'i tekrar arayıp daha önce yaptırdığı rezervasyonu 19 Aralık 2016 giriş, 20 Aralık 2016 çıkış olarak değiştirdi.Altıntaş, 19 Aralık 2016 saat 12.15'te ticari taksiyle otele geldi ve bir gecelik ücreti kredi kartıyla ödeyerek 204 numaralı odaya yerleşti. Takım elbisesini kuru temizleme için otel görevlisine veren Altıntaş, saat 17.00'de otelden ayrılacağını belirterek bu saate kadar kuru temizleme işleminin bitmesini istedi. Elbise saat 16.10'da saldırgana teslim edildi.Saldırının gerçekleştiği yerde keşifSaldırgan 15 Aralık 2016'da saldırının gerçekleştirildiği Çankaya Çağdaş Sanatlar Merkezi civarına keşif amacıyla geldi. Çankaya Belediyesi tarafından hazırlanan Çankaya Kültür Sanat Rehberinin 2016 Yılı Aralık Ayına ait kitapçığında 15 Aralık 2016 tarihinde Ümitköy Lions Kulübü tarafından düzenlenecek Mihriban Aviral Latin Caz Rüzgarı Konserine ilişkin etkinliği gören Mevlüt Mert Altıntaş, etkinlik için irtibat numarası olarak belirtilen Ümitköy Lions Kulübü Başkanı T. N'yi telefonla arayarak etkinlikle ilgili bilgi aldı ve bilet sordu.Akşam saatlerinde Çağdaş Sanatlar Merkezine gelen terörist, etkinlikle ilgili bilet ve broşür aldıktan sonra konsere katılmak amacıyla salona girdi ve salon çıkışında Çağdaş Sanatlar Merkezinde keşif yaptı.Altıntaş, 19 Aralık'ta düzenlenecek, Karlov'un da katılacağı resim sergisi açılışının yapılacağı Fikret Mualla Salonuna çıkan merdivenin kırmızı şeritle kapalı olması nedeniyle eylem yerinde keşif gerçekleştiremeyerek Çağdaş Sanatlar Merkezinden ayrıldı.Terörist Mevlüt Mert Altıntaş, 16 Aralık 2016'da Çankaya Belediyesi Çağdaş Sanatlar Merkezine ikinci kez keşif amacıyla geldi ve eylem öncesinde son keşfini yaptıktan sonra saat 19.20'de buradan ayrıldı.Altıntaş, hedef şaşırtmak amacıyla 18 Aralık 2016'da Whatsapp üzerinden "Elimde çok sayıda kitap var. Tayinim çıktı. Yanımda götürme imkanım olmadığı için faydalanmak isteyen kardeş varsa Ankara içinde getirebilirim." mesajı atıp irtibata geçtiği İbrahim Bilal Oduncu'nun iş yerine gitti ve kitapları teslim etti.Altıntaş'ın saldırıdan bir gün önce kitaplarını dağıtması, iddianamede, saldırıdan sağ kurtulamayacağını bildiği, saldırı planının bu yönde kurulduğu şeklinde de değerlendirildi.Saldırının gerçekleştirildiği 19 Aralık'ta Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü Nöbetçi Büro Amirliğinde 07.00 - 19.00 saatleri arasında nöbetçi olarak görevlendirilen Altıntaş, nöbete gitmemek için doktor raporu alabilmek amacıyla internet üzerinden "ishal", "ishal belirtileri", "Onkoloji Hastanesi", "ishale rapor", "Aile Sağlığı Merkezi" ve "Sanatoryum Tıp Merkezi" şeklinde aramalar yaptı.Altıntaş, Yenimahalle'deki Dr. Abdurrahman Yurtaslan Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesine giderek saat 08.29 sıralarında Acil Servise başvurdu ve 1 gün istirahat raporu aldı. Saldırgan, 19 Aralık 2016 günü saat 10.00'da doktor raporunu Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğüne teslim ettikten sonra Yenimahalle'deki bir iş yerinden 2 şarjör ile 1 şarjör kılıfı satın aldı.Olay günüŞarjör ve şarjör kılıfı aldıktan sonra bir tatlıcıya uğrayan Altıntaş, ardından Keçiören Kalaba Mahallesi Granit Sokak'taki eve döndü. Altıntaş, saat 11.58'de elinde takım elbise kılıfı ve valiziyle evden ayrılıp, ticari taksiyle saat 12.15'te önceden rezervasyon yaptığı otele girdi.Saat 18.30'da otelden çıkarak Çankaya Belediyesi Çağdaş Sanatlar Merkezine doğru yürüyen Altıntaş, saat 18.31'de Çağdaş Sanatlar Merkezine ulaştı. Girişteki x-ray cihazını kullanmayan Altıntaş, cüzdanındaki polis kimlik kartını güvenlik görevlisine göstererek binaya girdi ve üst kattaki sergi salonuna çıktı.Bir süre sergi alanında dolaşan Altıntaş, saat 18.44 sularında binaya gelen Büyükelçi Karlov'u arkasından takip etmeye başladı ve saat 18.46'da Karlov'un konuşma yapacağı kürsünün sol tarafına doğru geçti.Saat 19.04'te konuşma yapan Büyükelçinin sağ arka çaprazına geçen Altıntaş saat 19.05'te büyükelçiye 9 el ateş ederek eylemini gerçekleştirdi. Saldırgan, saat 19.08'de yerde yatan Karlov'a silahını doğrultarak bir el daha ateş etti.Saat 19.25 sıralarında olay yerine intikal eden kolluk görevlileriyle terörist Mevlüt Mert Altıntaş arasında çatışma başladı. Saat 19.34 sularında bacağından yaralanan Altıntaş, sırt üstü yere düştü fakat ateş etmeye devam etti. Çatışma saat 19.40'a kadar devam etti. Altıntaş, bu saatte etkisiz hale getirildi.