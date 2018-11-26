Karlov'u Öldüren Altıntaş Çok Sayıda Derneğe Para Göndermiş

26 Kasım 2018 Pazartesi 16:25



26 Kasım 2018 Pazartesi 16:25

RUSYA'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'un, suikast sonucu öldürülmesi ile ilgili hazırlanan iddianamede, saldırgan Mevlüt Mert Altıntaş ile ilgili çok sayıda detay ortaya çıktı. İddianamede, FETÖ/PDY'nin mahrem yapılanması içinde yer aldığı belirtilen Altıntaş'ın, hedef saptırmak için başka örgütlerle ilişki kurduğu ve birçok derneğe ve vakıfa para transferi yaptığı belirlendi.Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ve Rusya Federasyonu savcılık makamlarınca ortaklaşa yürütülen soruşturma sonunda savcı Adem Akıncı tarafından 28 şüpheli hakkında iddianame düzenlendi. Ankara 2'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilen iddianamede, Mevlüt Mert Altıntaş'ın geçmişi ile ilgili attığı her adım yer aldı. İzmir'de polis okulunda FETÖ/PDY ile tanışan ve Ankara'da görev yaptığı sırada örgüt adına faaliyetlerde bulunan Altıntaş'ın Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından hazırlanan raporda para transferleri ayrıntılı bir şekilde yer aldı. Rapora göre Altıntaş, 18 Mart 2016'da Bağlarbaşı Öğrenciye Yardım Derneğine bin lira, 31 Mart 2016'da Fukara Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğine "Gıda İnfak" işlem açıklamasıyla 115 lira, Öncü Nesil İnsani Yardım Derneğine "İnsani Yardım Acil" işlem açıklamasıyla 25 Nisan 2016'da 68 lira, Musab Bin Umeyr Camii Yaptırma Yaşatma Eğitim ve Kültür Derneğine "Musab Bin Ümeyr Mevlüt Mert Altıntaş/ Tıbbı Malzeme Yardım İnsani" işlem açıklamasıyla 20 Mayıs 2016'da 116 lira, Musab Bin Umeyr Camii Yaptırma Yaşatma Eğitim ve Kültür Derneğine "Musab Bin Ümeyr Cami Yaptırma ve Yaşatma Derneği Mevlüt Mert Altıntaş/ Kurban Mevlüt Mert" işlem açıklamasıyla 9 Mayıs 2016'da bin 200 lira, Musab Bin Umeyr Camii Yaptırma Yaşatma Eğitim ve Kültür Derneğine "Musab Bin Ümeyr Camii Yaptırma ve Yaşatma Derneği Mevlüt Mert Altıntaş/ Kurban Lütfiye Tunç" işlem açıklamasıyla 9 Haziran 2016'da 750 lira gönderdiği belirlendi. Altıntaş'ın para gönderdiği derneklerden Bağlarbaşı Öğrenciye Yardım Derneğinin Gaziantep'te, Fukara Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğinin Adana'da, Öncü Nesil İnsani Yardım Derneği'nin İstanbul'da, Musab Bin Umeyr Camii Yaptırma Yaşatma Eğitim ve Kültür Derneğinin ise Ankara'da oldukları tespit edildiği de iddianamede yer aldı.BAŞAR İLE İŞLEM TOPLAMI 26 BİNİN ÜZERİNDEAltıntaş'ın Ankara'da Yenimahalle'de kaldığı ev arkadaşı davanın sanıklarından Sercan Başar'la yaptıkları para alışverişi de raporda göz önüne serildi.. Buna göre Altıntaş'ın, banka hesabına 2 Ekim 2015 - 15 Aralık 2016 tarihleri arasında "aidat" işlem açıklamasıyla Başar'dan 18 işlemde toplam 11 bin 485 lira gönderilmiş. Altıntaş'ın da Başar'a aynı hesaptan değişik tarihlerde para gönderdiği ve ikili arasındaki para transferinin toplamda 26 bin 91 lira olduğu belirtildi.GOOGLE ARAMALARIİddianamede, Altıntaş'ın davanın sanıklarından Serkan Özkan ile kaldığı ve ortaklaşa kullandıkları diz üssü bilgisayarın incelemesinde, yaptığı aramalarda detaylı olarak yer aldı. Özkan'ın İstanbul'da kaldığı dönemde Altıntaş tarafından yapıldığı değerlendirilen aramalarda, terör örgütü El-Kaide'ye ait aramaların yapıldığı, 9 Aralık 2016 ile suikastın yapıldığı 19 Aralık 2016 tarihleri arasında ise yoğun bir şekilde, "Büyükelçiliklere nasıl girilir", "Rusya Büyükelçiliği", "Rus Kültür Merkezi", "Anı Yüzük", "Canik55", "İleri tarihli mail", "Koruma kulaklığı", "Fobus Silah Kılıfı", "Atlantik Silah", "Tablo Resim Sergisi", "Hotel Best Ankara", "İshal belirtileri", "Türk Amerikan Derneği", "John Bass", "Bass John", "Karlov", "Tabanca hızlı atış teknikleri", "Tabanca atışı nasıl geliştirilir", "İGS takım elbise", "Sergey Tamayev" şeklinde aramaların yapıldığı belirlendi. Bu tür aramaların aynı diz üssü bilgisayarda suikast tarihinden sonra yapılmadığı ve aramaların suikast hazırlığı çerçevesinde bilgi toplamak için yapıldığı anlatıldı.YAHYA KONUK KİTAPLARI BULUNDUİddianamede, Altıntaş'ın Keçiören'de kaldığı evde yapılan aramada ele geçirilen dokümanların listesi ayrıntılı bir şekilde yer verildi. Ele geçirilen kitaplar arasında 'Bülent Tokgöz' takma ismiyle Ortadoğu'daki işgaller ve savaşların anlatıldığı olayları konu edinen kitaplar yazan Yahya Konuk'un, 'Büyük Oyundan Dersler' adlı serisine ait 'Sünniler Şiiler - Hücumlar Cürumlar - Stratejiler Komplolar - Reisler Talibanlar - Gerillalar Kontragerillalar', 'Yorgun Yabancı Savaşçı' ve 'Veziristan Sevgilim Elveda' isimli kitaplar ile çok sayıda Said Nursi kitapları bulundu. - Ankara