Karma Astrolog Aysun Köşker Koç, 7 Aralık Yay Yeniayının Burçlara Etkilerini Yorumladı

Bu sabah 10:20'de Yay burcunun 15 derecesinde gerçekleşecek olanYeniayen çok değişken burçları yani; Yay, İkizler, Başak ve Balık burçlarını etkileyecek.Bu dönemde devam eden göksel etkiler nedeniyle, geçmişte yaptığımız iyiliklerin veya hataların sonuçlarını yaşamaya devam edeceğiz.

Jüpiter'in kendi yönettiği Yay burcunda olması nedeniyle; olumluyu da, olumsuzu da büyütme etkisi olacaktır.Bazı ilişkiler aniden biterken, bazı ilişkiler de başlayabilir.İlişkiler konusunda yaşanılan her ne ise; tamamen kadersel olduğunu ve bizim için doğru olan olduğunu unutmamakta fayda var.Önümüzdeki iki haftalık süreçte; su ile ilgili kazalar, sel tehlikesi, gazla ilgili zehirlenmeler söz konusu olabilir.Ayrıca narkoz içeren operasyonların biraz ertelenmesi uygun olabilir.Yeniayın yükselen burcu Oğlak.Bu nedenle de daha disiplinli, kontrollü ve sağduyulu davrananlar bu süreci olumlu geçireceklerdir.Kardeşlerle veya yakın çevrenizdeki insanlarla yanlış anlaşılmalara dayalı sorunlar yaşanılabilir.Bu süreçte ailemiz ve eşimizle ilgilenmemiz en doğru tercih olacaktır.