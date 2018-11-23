Karma Astrolog Aysun Köşker Koç, Dolunay'ın Diğer Burçlara Etkisini Yorumladı

Karma Astrolog Aysun Köşker Koç, gerçekleşen İkizler Burcu Dolunayı'nın diğer burçlara olan etkisini sizler için yorumladı.

İKİZLER, YAY BALIK VE BAŞAK ETKİLENECEK

Karma Astrolog Koç, "Dolunay'da her zaman Güneş ve Ay karşıt olduğu için enerjiler genelde gergindir. Bu da bitişler neticesinde bazı başlangıçları getirir. Dolunay'ın ikizler burcunda olması nedeniyle iletişim, sosyal medya, ticari konular, yolculuklarla ilgili konular gündem olacaktır. Bu Dolunay'dan en çok etkilenecek olanlar değişken burçlar olan ikizler, yay balık ve başak olacak." ifadelerini kullandı.