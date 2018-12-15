Kırklareli
'de "Karmakarışık" adlı tiyatro oyunu sahnelenecek.
Kültür ve Turizm İl Müdürü Necmi Asan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İstanbul Devlet Tiyatrosu
Müdürlüğünce hazırlanan "Karmakarışık" adlı tiyatro oyununun sahneleneceğini söyledi.
Türk tiyatro sanatının gelişmesini, ilerlemesini, yaygınlaştırılmasını, halkın dil ve kültür eğitimini, yurt sevgisini, görsel ve bilimsel olarak yükseltmek amacıyla tiyatro turnelerinin devam ettiğini ifade eden Asan, oyunun 26 Aralık Çarşamba
günü tiyatro severlerle buluşacağını belirtti.
Sanat kurumlarıyla vatandaşları buluşturmaya devam edeceklerini aktaran Asan, herkesi tiyatroya davet etti.
İki perdelik oyunda, Erkan Taşdöğen, Fatih
Kahraman, Ali Ersin Yenar, Rüyam Perihan Dirin, Özden Çiftçi, Ebru Demirdöven, Aral Seskir, Sinan Cem
Çabuk, Cem Şahin
ve Suzan Sabancı
rol alıyor.
Oyun Kırklareli Kültür Merkezinde saat 20.00'de sahnelenecek.
İstanbul,Kırklareli
15 Aralık 2018 Cumartesi 10:43