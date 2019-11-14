Haberler » Ekonomi » Karmod'dan Fransa'da 2. lise okul projesi - Ekonomi

Karmod'dan Fransa'da 2. lise okul projesi

Karmod, Fransa'da 2. Lise okul projesini tamamlayarak teslim etti.

14.11.2019 15:16 | Son Güncelleme: 14.11.2019 15:16Karmod'dan Fransa'da 2. lise okul projesi
Karmod, 'da 2. Lise okul projesini tamamlayarak teslim etti.
Şirketten yapılan açıklamaya göre, ülkenin Amboise şehrinde bulunan Leonardo da Vinci Lisesi'ne Yeni Nesil Konteyner sistemiyle ek okul binası inşa edildi.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Karmod Dış Ticaret Müdürü Taner Öztürk, AB standartlarına haiz yapılarıyla Fransa'da 2. Avrupa genelinde de 3. okul projesini gerçekleştirdiklerini belirtti.
Ön üretimli yapı avantajıyla 300 metrekare büyüklükte 100 öğrencinin eğitim göreceği okulu 8 gün gibi kısa bir sürede kullanıma hazır teslim ettiklerini belirten Öztürk, "Yeni Nesil Konteyner modelimiz son dönemde Avrupa ülkelerinde okul projelerinde de tercih görmeye başladı. Son iki yılda 2'si Fransa'da, 1'i de Malta'da olmak üzere kıtada 3. okul projesini de tamamladık. Tamamen vidalı ve geçmeli sisteme sahip konteyner ürünlerimiz yapı güvenliğinin yanı sıra yüksek izolasyon, çürüme yapmaz uzun yıllar dayanım gibi üstünlüklere sahip. Leonardo da Vinci Okulu'nun elektrik ve su armatürlerine varıncaya kadar kullanılan tüm malzemeleri Türkiye'de üretilenlerden kullanıldı. Bina girişi ve içerisinde engelli kullanımı da düşünülerek özel uygulumalar gerçekleştirildi." değerlendirmesinde bulundu.

Fransa, Ekonomi

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Haberleri
16:30 Diyarbakır'da 25 bin kişiye istihdam sağlanacak
16:08 Murat Ertem: "Değişime ayak uydurabilenler ayakta kalacak"
16:13 Design Week Turkey 2019 başladı
16:13 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Trump samimi bir çaba içinde
16:12 Alman ekonomisi resesyonun eşiğinden döndü
15:11 Son dakika: İmamoğlu'nun "Gerek yok" diyerek iptal ettiği arıtma tesisini Bakanlık yapacak
14:19 Son dakika: İçişleri Bakanlığı: 1 İngiliz, 7 Alman sınır dışı ediliyor
16:01 Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: S-400'ü tamamen kaldırma teklifini doğru bulmuyoruz
16:06 Son dakika: Erdoğan: Trump'a terör örgütü YPG'yi anlatan bir video izlettim, çok etkilendi
15:57 Kenzül arş duası nedir? Kenzül arş duası fazileti ve Kenzül arş duası Arapça okunuşu nedir?
15:24 İstihare namazı nedir? İstihare namazı nasıl kılınır? İstihare namazı ve duası
14.11.2019 16:40:26