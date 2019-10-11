Haberler » Ekonomi » Karnabahar tarlada 3 lira, pazarda 7 lira

Karnabahar tarlada 3 lira, pazarda 7 lira

Çiftçinin 3 liraya aracıya sattığı karnabahar pazarda 7 liraya satılıyor.

11.10.2019 11:19Karnabahar tarlada 3 lira, pazarda 7 lira
Çiftçinin 3 liraya aracıya sattığı karnabahar pazarda 7 liraya satılıyor.

Türkiye'nin verimli topraklarına sahip Bursa'nın Yenişehir ilçesine bağlı Karacaali köyünde çiftçilik yapan karnabahar üreticilerinin mahsulleri tarlada 3 lira, pazarda 7 liradan satılıyor. Karacaali köyü muhtarı Murat Üzmez, "Türkiye'nin her vilayetine sevkıyat yapıyoruz. Kış sebzesi olarak yetiştirmesi zor, pazarlara göndermesi zor. Tarladan 3 liraya veriyoruz, pazarlarda 6-7 lira civarında satılıyor. Üretici bu zahmeti çekiyor, pazarcı daha fazla para kazanıyor. Maliyetlerin biraz daha düşük olması, mazot ve gübrenin ucuz olması, çiftçinin biraz daha fazla para kazanmasını sağlar" diye konuştu.

Karnabahar üreticisi Ferhan Koç, "Biz yetiştiriyoruz 3 liraya satıyoruz. Pazarcılar yaklaşık 7 liraya satıyor. Ona da bir şey diyemeyiz, o da ekmeğinin peşinde, ne diyelim durum bu" dedi. - BURSA

Yenişehir, Türkiye, Bursa, Ekonomi

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Haberleri
12:16 Hamsi fiyatlarındaki oynaklık Borsa İstanbul'u aratmıyor
12:16 Kamu ödenekleri 1 trilyon lirayı geçti
12:16 Nobel Barış Ödülü, Etiyopya Başbakanı Ali'ye verildi
12:11 Güneydoğu Anadolu YÖREX'TE buluşuyor
12:09 "Türkiye'de deprem başlıklı buluş sayıları yüzde 57 geriledi"
12:13 Tusk: bugün bir taslak sunulmazsa brexit anlaşması olmayacak
12:11 Güneydoğu Anadolu'nun tüm illeri YÖREX'te
11.10.2019 12:22:25