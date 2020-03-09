Karnaval’ın katkısının 150 milyon TL’ye ulaşması bekleniyor
Adana'daki "Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı" 8'inci kez yerli ve yabancı konuklarını ağırlamaya hazırlanıyor.
09.03.2020 00:05 | Son Güncelleme: 09.03.2020 00:05
Adana 'daki "Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı" 8'inci kez yerli ve yabancı konuklarını ağırlamaya hazırlanıyor. 3-12 Nisan tarihleri arasında düzenlenecek karnavalın resmi açılışı ve kortej geçişi 4 Nisan Cumartesi günü gerçekleştirilecek.
Kaynak: Dunya.com
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Etiketler : Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı, Adana, Ekonomi
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