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Karnaval’ın katkısının 150 milyon TL’ye ulaşması bekleniyor

Adana'daki "Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı" 8'inci kez yerli ve yabancı konuklarını ağırlamaya hazırlanıyor.

09.03.2020 00:05 | Son Güncelleme: 09.03.2020 00:05
Karnaval’ın katkısının 150 milyon TL’ye ulaşması bekleniyor
Adana 'daki "Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı" 8'inci kez yerli ve yabancı konuklarını ağırlamaya hazırlanıyor. 3-12 Nisan tarihleri arasında düzenlenecek karnavalın resmi açılışı ve kortej geçişi 4 Nisan Cumartesi günü gerçekleştirilecek.

Kaynak: Dunya.com

Etiketler : Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı, Adana, Ekonomi
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