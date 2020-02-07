Haberler » Güncel » Karne hediyeleri dağıtıldı - Haber

Karne hediyeleri dağıtıldı

ERBİRDER tarafından Aşkale YİBO İlköğretim okulu öğrencilerine karne hediyeleri dağıtıldı.

07.02.2020 14:58 | Son Güncelleme: 07.02.2020 14:58Karne hediyeleri dağıtıldı
ERBİRDER tarafından YİBO İlköğretim okulu öğrencilerine karne hediyeleri dağıtıldı.

Aşkale YİBO İlköğretim Okulunda düzenlenen programa İlçe Kaymakamı Mehmet , Belediye Başkanı Dr. Ahmet Yaptırmış, Milli Eğitim Şube Müdürü Emin Çomaklı, ERBİRDER Başkanı Recai Acar ve Başkan Yardımcısı Saki Akyüz katılım sağladı.

Düzenlenen programda yaklaşık bin öğrenciye giysi ve kırtasiye ürünleri hediye edildi.

İlçe Kaymakamı Aksu ve Belediye Başkanı Yaptırmış ERBİRDER Başkanı Acar ve Yardımcısı Akyüz'e yönetim kurulları adına teşekkür ettiler.

Hediyelerini alan öğrencilerin büyük bir mutluluk yaşadı. - ERZURUM

Ahmet Yaptırmış, Aşkale, Aksu, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

15:49  Beşiktaş - Gaziantep maçı ne zaman? Beşiktaş - Gaziantep maçı hangi kanalda, saat kaçta?
15:03  Özge Yağız kimdir? Özge Yağız nereli, kaç yaşında?
14:58  Usül nasıl yazılır? TDK'ya göre usul mu, usül mü? Usül ne demek?
14:01  Nur Gencer kimdir? Nur Gencer hayatı ve biyografisi!
11:56  Karabet nerede? Karabet Geçidi konumu ve Karabet Tüneli haritası!
7.02.2020 16:49:07