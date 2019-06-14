Karne hediyelerini Suriyeli öğrencilerin elinden aldılar

Van
'ın Edremit ilçesinde öğretmen Osman Temizkan, sosyal medyadan başlattığı kampanyayla temin ettiği karne hediyelerini, kardeşlik bilincini aşılamak amacıyla sınıfında Suriyeli öğrencilere dağıttırdı.
Köprüler İlköğretim Okulunda görevli Temizkan, öğrencilerine karne sürprizi yapmak için sosyal medya hesabından yardım kampanyası başlattı.Türkiye
'nin dört bir yanından hayırseverlerin yardımını alan Temizkan, bunlarla okulun 1. ve 2. sınıfı öğrencilerinden erkeklere kumandalı araba, kız öğrencilerine de oyuncak bebek aldı.
Temizkan, öğrencilerde kardeşlik bilincini güçlendirmek amacıyla hediyeleri, okula davet ettiği Suriyeli üniversite öğrencileri tarafından dağıtılmasını sağladı.
Ellerinde oyuncaklarla sınıfa giren Suriyeli öğrencileri gören ilkokul öğrencileri, büyük sevinç yaşadı ve onları alkışlarla karşıladı. Suriyeli öğrencilerin yanına giden ilkokul öğrencileri, uzun süre onlara sarıldı.
Temizkan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, meslek hayatında 8 yılı geride bıraktığını ve hiç bir yıl öğrencilerine hediyesiz karne vermediğini söyledi.
Hayırseverlerin her yıl köy çocuklarına yardım etmek için birbirleriyle yarıştığını anlatan Temizkan, şöyle konuştu:
"Türkiye'nin dört bir yanından hayırseverlerin gönderdiği hediyeleri bu yıl istedim ki ülkemizde misafir olan Suriyeli gençlerimiz dağıtsın. Ben onlara hiçbir zaman yabancı olarak bakmıyorum, misafirlerimiz bizim. Her zaman söylediğim bir söz vardır, 'Mülteciler insanlığın ortak yetimleri, öksüzleridir.' Bu anlamda amacım çocukların da mülteciye bakışını güzelleştirmekti. Ülkenin her köşesinden, her renkten, her görüşten insanlar bu güzelliğe ortak oldu."Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi
(YYÜ) Eczacılık Bölümü öğrencisi Esra Saadeddin de Türkiye'de olmaktan mutluluk duyduklarını dile getirerek, "Söylemek istediğim tek bir şey var, 'Beş parmağın beşi bir değil.' Yani kötülük yapan bir Suriyelinin yaptığını hepsine mal etmemek gerekiyor. Aramızda iyiler de kötüler de olabilir. Bugün çocukların bu sevincine ortak olmak bizleri de çok mutlu etti. Zaten ben çocukları çok seviyorum. Osman öğretmeni böyle bir güzel bir çalışmaya imza attığı için çok teşekkür ederim." diye konuştu.
YYÜ Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü öğrencisi Omar Albadawi, bütün çocukları kardeşlerinden ayırmadığını, böyle bir projeye destek verdiği için gururlu ve mutlu hissettiğini ifade etti.
Öğrenciler, öğretmenleri ile Suriyeli üniversite öğrencilerine hazırladıkları sürpriz için teşekkür etti.