14.06.2019 17:44
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Karne hediyesi olarak fidan aldılar

Karne hediyesi olarak fidan aldılar

Kaynak: DHA
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