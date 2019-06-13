Kaynak: İHA

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Aile ve Çocuk Hizmetleri Şube Müdürlüğü tarafından karne heyecanı yaşayacak öğrenci ve ailelerine yönelik açıklama yapıldı.Aile ve Çocuk Hizmetleri Şube Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Karne döneminde öğrenciler, ailesi ve çevresi tarafından değerlendirilecek olmanın verdiği kaygıyı ve heyecanı yaşar. Kötü notlarla gelen öğrencinin çevresinden aldığı geri bildirimler, motivasyonunun daha fazla düşmesi ve öz güveni yitirmesi gibi olumsuz sonuçlara yol açar. Bu nedenle karne döneminde ailenin yaklaşımı çocukların psikolojik yaşantısında önemli yer tutmaktadır. Veliler notlara odaklanmak yerine, karnenin, gerçekten çocukların neye ihtiyacı olduğunu belirleyen bir belge olduğunu unutmamalıdır. Karneyi değerlendirirken, çocuğun özellikleri dikkate alınmalı, başka çocuklar ile kıyaslanmamalı. Değerlendirmeye iyi ders notları ile başlanmalı, en son zayıf ders notları üzerine konuşulmalıdır. Aile, okul döneminde çocuğuna gösterdiği yaklaşımları ve kendisini de sorgulamalı. Çocuğun kendisini ifade etmesi sağlanarak çözüm yolları üzerine konuşulmalıdır. Çocuğunuza sevginizi koşulsuz gösterin. Kendine güveninin artması için başardığı iyi işlerden örnek verin, yeni dönemde daha dikkatli olması ve çaba göstermesi için ona güven duyduğunuzu, daha iyisini yapabileceğine inandığınızı hissettirin" ifadelerine yer verildi.Tatillerinden fırsata dönüştürülmesi gerektiği paylaşan Aile ve Çocuk Hizmetleri Şube Müdürlüğü'nün açıklamasında, "Tatiller, eğlenmek, dinlenmek ve ailece zaman geçirmek, sosyalleşmek için ideal zamanlardır. Tatilde plan ve programlı olunmasının tatilin verimliliği için önemli olduğunu unutmayalım. Çocuğunuzla birlikte hazırlayacağınız tatil programında onun tercihlerine ağırlık vermenizi, planlamayı yaparken, sanat veya spor aktiviteleri gibi alternatifleri birlikte değerlendirmenizi, okuma saatlerini, teknolojiyi kullanma vakitlerini belirlemenizi, dersleri unutmayı önleyebileceğiniz ufak konu tekrar programı oluşturmanızı öneririz. Yeni eğitim öğretim yılına enerjisi bol, dinlenmiş olarak başlamanız umuduyla tüm öğrencilerimize, iyi tatiller dileriz" denildi. - SAKARYA