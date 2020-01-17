Karne Mutluluğu

Akademik, sanat ve spor alanında başarılı bir eğitim-öğretim dönemi geçiren Şahinkaya Koleji öğrencileri Santral Kampüs'te karne heyecanı yaşadı. Anaokulu ve 1. sınıf öğrencilerini odasında ağırlayan Şahinkaya Eğitim Kurumları Yönetim Kurulu Üyesi Oğuzhan Şahinkaya, miniklerle sevgi dolu bir sohbet gerçekleştirerek öğrencilere sürpriz yarıyıl hediyelerini verdi. Öğrencilere tatilde bol bol kitap okumalarını tavsiye eden Şahinkaya, çocuklara harika bir tatil diledi. Anaokulu ve İlkokul Müdürü Zeynep Acarkal 2, 3 ve 4. sınıf öğrencilerini de sınıflarında ziyaret ederek karnelerini takdim ederken; Ortaokul Müdürü Esra Akkay ve Müdür Başyardımcısı Taylan Ocak ise ortaokul öğrencilerini başarılarından dolayı kutlayarak öğrencilere harika bir tatil dönemi dilediler.