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Karne Mutluluğu

2019-2020 eğitim-öğretim yılının ilk dönemini başarı ile tamamlamanın haklı gururunu yaşayan Şahinkayalı öğrenciler karnelerini büyük bir mutluluk içinde aldılar.

17.01.2020 15:45 | Son Güncelleme: 17.01.2020 15:45Karne Mutluluğu

Akademik, sanat ve alanında başarılı bir eğitim-öğretim dönemi geçiren Koleji öğrencileri Santral Kampüs'te karne heyecanı yaşadı. Anaokulu ve 1. sınıf öğrencilerini odasında ağırlayan Şahinkaya Eğitim Kurumları Yönetim Kurulu Üyesi Oğuzhan Şahinkaya, miniklerle sevgi dolu bir sohbet gerçekleştirerek öğrencilere sürpriz yarıyıl hediyelerini verdi. Öğrencilere tatilde bol bol kitap okumalarını tavsiye eden Şahinkaya, çocuklara harika bir tatil diledi. Anaokulu ve İlkokul Müdürü Zeynep Acarkal 2, 3 ve 4. sınıf öğrencilerini de sınıflarında ziyaret ederek karnelerini takdim ederken; Ortaokul Müdürü Esra Akkay ve Müdür Başyardımcısı Taylan Ocak ise ortaokul öğrencilerini başarılarından dolayı kutlayarak öğrencilere harika bir tatil dönemi dilediler.


Şahinkaya, Güncel

Güncel

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