Karne şenliği Süleymanpaşa İlkokulu ile sona erdi

Karne Şenlikleri Ticaret ve Sanayi Odası İlkokulu'nda başlayan şenliğin ikinci gününde Mehmet Akif Ersoy İlkokulu ve Vedat Çeliker Anaokulu, yine aynı gün bisiklet turu, üçüncü gününde Safiye Osman Çeliker İlkokulu ve son gün ise Süleymanpaşa İlkokulu ve Süleymanpaşa Anaokulu öğrencilerini buluşturdu.

Tekirdağ Süleymanpaşa Belediye Başkan Yardımcısı Sabri Çınar'ın da takip ettiği Süleymanpaşa İlkokulu'ndaki şenlikte yüzlerce öğrenci doyasıya eğlendi.

BU ŞENLİKTE YOK YOK

Karne Şenliği kapsamında yüz boyama, sosis balon, mozaik yapıştırma, rulolardan hayvan figürü yapımı, rüzgar çanı yapımı, anahtarlık yapımı, maske boyama, kum boyama ve sihirli kağıt atölyelerinin yanı sıra macera parkuru ve şişme parkur da yer alırken Hacivat Karagöz gösterisi, palyaço, örümcek adam, pamuk prenses gibi animatörler de çocukları eğlendirmek için şenlik kapsamında sahne aldı.

Tekirdağ Süleymanpaşa Belediye Başkan Yardımcısı Sabri Çınar'ın, Okul Müdürü Hüseyin Mutlu'yu ziyaret ederek başladığı programda bir de konuşma gerçekleştirerek velilere ve çocuklara seslendi.

ÇINAR: "SÜLEYMANPAŞA BELEDİYE BAŞKANIMIZ CÜNEYT YÜKSEL SÖZ VERMİŞTİ VE SÖZÜNÜ TUTTU"

Çınar; "Süleymanpaşa Belediyesi tarafından bugün burada bir karne şenliği gerçekleştiriliyor. Şunun altını çizmek isterim ki Süleymanpaşa İlkokulumuz bu karne şenliğini hak etti. Süleymanpaşa İlkokulu dönem içinde uygulanan elektronik atık toplama yarışmasında birinci olan okulumuz. İşte bu yüzden Süleymanpaşa Belediye Başkanımız Cüneyt Yüksel söz vermişti ve sözünü tuttu. İnşallah önümüzdeki dönemlerde de okulumuz birçok branşta başarıl olacak ve biz yine söz verip sözümüzü tutacağız." diyerek Süleymanpaşa İlkokulu öğrencilerini bir kez daha tebrik etti.

"ÇOCUKLARIMIZI MÜMKÜN OLDUĞUNCA TELEFON, TABLET, TELEVİZYONDAN UZAK TUTUP ONLARI SPORTİF VE KÜLTÜREL ANLAMDA BECERİLERİNİ ARTTIRABİLECEKLERİ YERLERE YÖNLENDİRMELİYİZ"

Sözlerine Süleymanpaşa Belediyesi tarafından düzenlenen yaz kursları ile devam eden Çınar; "Bizler siz değerli öğrencilerimiz için Süleymanpaşa Belediye Gençlik Merkezimizde 16 tane branşta yaz kursu açtık. Bu kursların hepsi ücretsiz olacak ve alanında uzman eğitmenlerimiz tarafından verilecek bu kurslar. Çocuklarımızı mümkün olduğunca telefon, tablet, televizyondan uzak tutup onları sportif ve kültürel anlamda becerilerini arttırabilecekleri yerlere yönlendirmeliyiz. Siz değerli velilerimiz bu kurslara çocuklarınız kayıt yaptırırsanız çok güzel bir yaz tatili yapmalarına vesile olacaksınız. Ben hepinize teşekkür ediyor, başka organizasyonlarda görüşmek dileğiyle, tüm çocuklarımıza iyi eğlenceler diyorum." açıklamasında bulundu.