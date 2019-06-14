Karne sevincini evinde yaşadı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde geçirdiği beyin ameliyatı sonrası tedavisi evinde devam eden Çınar Deniz Öcal (12) karnesini aldı.

Kepez Mahallesi'nde ikamet eden Çiğdem-Ramazan Öcal çiftinin 2 çocuğundan biri olan 12 yaşındaki Çınar Deniz Öcal, karne heyecanını ailesiyle evinde yaşadı.

Ailesini talebi doğrultusunda Ereğli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce 1 yıldır evde eğitim hizmeti alan Öcal, karnesini Ereğli Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu'ndan aldı.

Öcal, sevincini ailesi ve öğretmenleriyle paylaşırken Kaymakam Çorumluoğlu'nun, "Benden bir isteğin var mı?" sorusuna, "Canınızın sağlığı." diye yanıt verdi.

Kaymakam Çorumluoğlu, beyin ameliyatı sonrası evinde tedavi gören ve karnesini alan Öcal'a, Beşiktaş'ın bir maçına götürme sözü verdi.

Çorumluoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, Öcal'ın hastalığını yenmesi için ailesi kadar kendilerinin de her türlü desteğe hazır olduğunu belirterek, "Seni yüksek moralli gördüm. Hastalık bu olabilir ama biz bunu dik durarak yeneceğiz. Tereddüt etme." dedi.

Anne Çiğdem Öcal da oğlunun yaklaşık 1 yıl önce beyninde oluşan tümör nedeniyle zor bir ameliyat geçirdiğini ve tedavisi süresince eğitimini evde aldığını ifade ederek, emeği geçenlere teşekkür etti.

Kaynak: AA