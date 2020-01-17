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Karne ve takdir belgeleriyle şehit babalarının mezarını ziyaret ettiler

Şırnak ve Siirt'te karne alan şehit çocukları, şehit babalarının mezarını ziyaret etti.

17.01.2020 16:37 | Son Güncelleme: 17.01.2020 16:38
ve 'te karne alan şehit çocukları, şehit babalarının mezarını ziyaret etti.
Şırnak'ta 12 Haziran 2017'de PKK'lı teröristlere yönelik operasyonda şehit olan güvenlik korucusu Abdurrahman Avcı'nın Nazmiye Demirel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde okuyan kızı Zeynep Avcı, karne ve takdir belgesi almanın sevincini yaşadı.
Karnesini aldıktan sonra Yeşilyurt Mahallesi mezarlığında şehit babasının kabrini ağabeyi Metehan ile ziyaret eden Avcı, babasız üçüncü yılını geçirmenin hüznünü yaşadığını söyledi.
"Babamın tek hayali bizi okutmaktı, güzel bir yere gelmemizdi." diyen Avcı, şöyle konuştu:
"Takdir belgesi aldım. Sevincimi şehit babamla paylaşmak istedim. Babam hep iyi bir yere gelmemiz konusunda kardeşlerimle beraber bizi tembihliyordu. İnşallah liseden sonra iyi bir üniversite kazanıp ona layık bir evlat olacağım."
Metehan Avcı da evin tek erkek çocuğu olduğunu, üç kardeşinin eğitimiyle ilgilendiğini dile getirdi.
Avcı, "Babam eğitime çok önem veriyordu. Babamıza layık evlatlar olup vatana millete hayırlı evlatlar olmak için çalışacağım." dedi.
Karne ve takdir belgeleriyle şehit babalarının mezarını ziyaret ettiler

Şırnak, Siirt, Güncel

Kaynak: AA


Güncel

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