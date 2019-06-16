16.06.2019 11:21
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Karnesini alan öğrenciler Lego Festivali'ne koştu

Karnesini alan öğrenciler Lego Festivali

Adana Optimum Alışveriş ve Eğlence Merkezi, 2018-2019 eğitim öğretim yılının bitişini, Lego Festivali'yle kutluyor.

Adana Optimum Alışveriş ve Eğlence Merkezi, 2018-2019 eğitim öğretim yılının bitişini, Lego Festivali'yle kutluyor.

Karnelerini alıp aileleriyle Opitmum'a gelen çocuklar, özel olarak kurulan etkinlik platformunda, legonun rengarenk parçalarıyla, hayal güçlerini ve el becerilerini geliştiriyor.

Minikler, binlerce parça oyuncağın bulunduğu platformda, eğitmenleri ile birlikte dev dünya haritasının tamamlamaya çalışırken, hem güvenli ve ferah bir ortamda yaz tatilinin keyfini çıkarıyor hem de legonun etkileyici dünyasının kapılarını aralıyor.

23 Haziran Pazar gününe kadar, 12.00-19.00 saatleri arasında devam edecek olan etkinlikte, çocuklar lego dünyasında eğlenceli yolculuğa çıkarken, onları izleyen aileleri de mutluluklarına ortak oluyor. - ADANA
Kaynak: İHA
Adana, Lego, Güncel

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