Karnesini getirenleri ücretsiz "Ronaldo" tıraşı yapıyor

Afyonkarahisarlı berber Kazım Hekimoğlu, sömestr de okulunda takdir ve teşekkür belgesi alan öğrencileri ücretsiz "Ronaldo" tıraşı yapıyor.

Dumlupınar Mahallesi'ndeki dükkanında yaklaşık 30 yıldır berberlik yapan Hekimoğlu, sosyal sorumluluk projesi kapsamında başarılı ilkokul ve ortaokul öğrenciler için "Belgesini getirene ücretsiz Ronaldo tıraşı" kampanyası başlattı.

Hekimoğlu, kampanyayla ilgili gazetecilere yaptığı açıklamada, amacının Afyonkarahisar'da bir farkındalık yaratmak ve çocuklarının yüzünün gülmesini istediğini söyledi.

Projeyi bir kuaför arkadaşından örnek alarak esinlendiğini dile getiren Hekimoğlu, şöyle konuştu:

Hekimoğlu, çocuklar için ücretsiz "Ronaldo" tıraşı kampanyasını sosyal medya hesaplarından her gün duyurmasına rağmen şu ana kadar 15 çocuğa ulaşabildiğini aktardı.

Hedefinin sömestr tatilinde Afyonkarahisar'da en az 500 çocuğu sevindirmek istediğini aktaran Hekimoğlu,"Ben bu kampanyayı sömestir tatilinin başladığı ilk gün sosyal medya hesabımdan paylaştım. Kampanyayı gören çok sayıda meslektaşım telefonla bana ulaşarak projenin çok güzel olduğunu belirttiler ve tebrik ettiler. Bugüne kadar okullarında takdir ve teşekkür belgesi alan çocukları tıraş ettiğim ailelerde çok güzel destek vererek teşekkür ediyorlar. Amacımız çocukların yüzü gülsün, onlar derslerinde daha çalışkan ve başarılı olsun istiyoruz." dedi.

"Ünlü futbolcu Ronaldo'nun saç tıraşını istiyorlar"

Hekimoğlu, çocukların interneti ve sosyal medyayı çok iyi takip ettiğini belirterek, "Ücretsiz saç tıraşını yaptığımız çocuklarımız genelde yeni trend modellere ilgi gösteriyorlar. Özellikle de ünlü futbolcu Ronaldo'nun saç tıraşını istiyorlar. Bizde ailelerinden müsaade alırsak eğer elimizden geldiğince güzel saç kesimini yapmaya çalışıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Takdir belgesini alıp gelerek Ahmet Görkem Sarlık da kampanyanın videosunu sosyal medyada gördüğüne değinerek, "Kampanya çok güzel. Bugün bende ücretsiz 'Ronaldo' tıraşımı oldum. Çok mutlu oldum." dedi.

Kaynak: AA