14.06.2019 12:24
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Karnesini hastanede aldı

Karnesini hastanede aldı

DÜZCE'de, şeker hastalığı nedeniyle tedavi gören ortaokul öğrencisi Özge Nefes (14), karnesini hastanede Vali Zülkif Dağlı'dan aldı.


DÜZCE'de, şeker hastalığı nedeniyle tedavi gören ortaokul öğrencisi Özge Nefes (14), karnesini hastanede Vali Zülkif Dağlı'dan aldı.
Vali Zülkif Dağlı, Düzce Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde şeker hastalığı tedavisi gören 8'inci sınıf öğrencisi Özge Nefes'i ziyaret ederek, karnesini verdi. Çok mutlu olduğunu belirten Özge, "Herkesin burada olup, destek vermesi çok güzel" dedi.
Vali Dağlı ise "Özge kızımız ortaokulu bitirdi. İnşallah liseye başlayacak eylül ayında. Bu arada sağlık ile ilgili sorunlarını çözüp sağlıklı bir şekilde liseye başlamış olacak. İnşallah tedavisi de iyi gider. Hastanemizde ara ara misafir olma zorunluluğu var. İşin okul ile ilgili kısmı bitmiş sağlık ile ilgili kısmı kalmış. İnşallah Özge kızımız daha iyi olacak" diye konuştu.

- Zce
Kaynak: DHA
Düzce Üniversitesi, Zülkif Dağlı, Güncel

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