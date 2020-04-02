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Karnı burnunda dolandırıcı yüzlerce kamera incelenerek yakalandı

Karnı burnunda dolandırıcı yüzlerce kamera incelenerek yakalandı 70 bin liralık vurgun yapan 8 aylık hamile zanlı ile suç ortağı adliyeye sevk edildi Denizli'de kendisini polis olarak tanıtarak 70 bin liralık vurgun yapan 8 aylık hamile kadın ile suç ortağını polis, yüzlerce kamerayı...

02.04.2020 20:24 | Son Güncelleme: 02.04.2020 20:24
Karnı burnunda dolandırıcı yüzlerce kamera incelenerek yakalandı
70 bin liralık vurgun yapan 8 aylık hamile zanlı ile suç ortağı adliyeye sevk edildi
DENİZLİ - Denizli'de kendisini polis olarak tanıtarak 70 bin liralık vurgun yapan 8 aylık hamile kadın ile suç ortağını polis, yüzlerce kamerayı inceleyerek yakaladı.
Edinilen bilgiye göre olay, 31 Mart 2020 tarihinde gerçekleşti. 58 yaşındaki ev hanımını telefonla arayan 8 aylık hamile Z.M. kendisini komiser olarak tanıtarak, "Bir kuyumcu soygununda isminiz geçiyor. Kocan şu an sorguda. Evde bulunan tüm ziynet eşyalarını eve gelen görevliye teslim etmen gerekiyor" dedi. Bunun üzerine paniğe kapılan kadın, çorabın içine koyduğu 70 bin lira değerindeki altınları eve gelen yüzü maskeli şüpheliye teslim etti. Saatler sonra dolandırıldığını anlayan kadın, polis ekiplerine şikayette bulundu. Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerinin oluşturduğu özel ekip, ihbarı almasının ardından 24 saat içerisinde sokak sokak yüzlerce kamera kaydını inceleyerek şüphelilerin kimliğini tespit etti. Yapılan operasyonla Z.M. ve suç ortağı U.A. gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan iki şüpheli adliyeye sevk edildi.
(KK-RFK-HA-Y) Karnı burnunda dolandırıcı yüzlerce kamera incelenerek yakalandı

Kaynak: İHA

Etiketler: Polis, 3. Sayfa

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Karnı burnunda dolandırıcı yüzlerce kamera incelenerek yakalandı
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