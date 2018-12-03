Karnında Bant Unutulduğunu İddia Eden Hastanın Avukatından Açıklama

03 Aralık 2018 Pazartesi 15:58



03 Aralık 2018 Pazartesi 15:58

Karnında bant unutulduğunu iddia eden hastanın avukatından açıklamaAvukat Pervin Yıldız: "Televizyonda yapılan yayına hekimlerimizin gösterdiği tepkiyi anlıyor ve bundan dolayı büyük üzüntü duyduğumun bilinmesini istiyorum"ANKARA - Sezaryen doğum sırasında karnında bant unutulduğunu iddia eden Sultan Karabıyık'ın avukatı Pervin Yıldız olaya ilişkin yazılı açıklamada bulundu. Sezaryen doğum sırasında karnında bant unutulduğunu iddia eden Sultan Karabıyık'ın avukatı Pervin Yıldız olaya ilişkin yazılı açıklamada bulundu. Olayın aslında tamamen hastanın kontrol için gittiği doktorun açıklamasını yanlış anlamasından ve daha sonra da bu yanlış anlaşılmanın daha da büyüyüp kamuoyunda büyük bir tepkiye sebep olmasından dolayı duyduğu üzüntüyü dile getiren Avukat Pervin Yıldız, yazılı bir açıklama yayımladı. Yıldız açıklamasında, "Basında yer alan haber ile ilgili, sizlerin ve kamuoyunun doğru bilgilenmesi açısından, olayın nasıl geliştiği hususunu bilgi ve takdirlerinize sunmak isterim. Sultan Karabıyık Ankara'daki büroma gelerek, yaklaşık bir yıl önce Osmaniye İlinde sezaryenle doğum yaptığını, doğum sonrasında karnında geçmeyen şiddetli ağrılar olduğunu, bu şikayetler ile ilgili hekime başvurduğunda, kendisine antibiyotik tedavisi önerildiğini, daha sonra ikinci çocuğuna hamile kaldığını belirtti. Hasta Sultan Karabıyık daha sonra hamilelik nedeniyle kontrollere gittiğinde kendisini muayene eden doktorun karnında bant unutulduğunu söylediğini, hamileliğin sona erdirilmesi gerekebileceğini, aksi taktirde bebeğin ve annenin sağlığının tehlikeye düşebileceğini ifade ettiğini söyledi. Yaşanan bu süreçle ilgili hukuki yardım almak istediklerini ve benzer bir durumun başkaları tarafından yaşanmaması için basın açıklaması yapılmasını istediklerini belirtti. Bunun üzerine, öncelikle hasta dosyasının temin edilmesi gerektiğini, vekaletname çıkarıldıktan sonra hastane dosyasını alabileceğimizi, hasta dosyasını görüp değerlendirmeden izlenecek sürece karar veremeyeceğimizi, dolayısıyla bu aşamada basın açıklaması yapmamaları gerektiğini ifade ederek hastaya hukuki bilgi verdim. Bu görüşmeden birkaç gün sonra hastanın eşi beni arayarak, ilk bebeklerinin kalp rahatsızlığı nedeniyle hastaneye geldiklerini, annenin yaşadığı yoğun stres ve ağrıları nedeniyle bayıldığını ve kendisinin de bu durum karşısında basına haber verip bu konuda basına açıklama yapacağını söyledi. Hastanın eşi basın açıklaması sırasında vekilleri olarak benim de yanlarında bulunmamı istediklerini beyan etti. Ben de bir vekil olarak, müvekkilimin haklarını korumak ve hukuki yardımda bulunmak üzere hastaneye gittim" ifadelerine yer verdi."Televizyonda yapılan yayına hekimlerimizin gösterdiği tepkiyi anlıyor ve bundan dolayı büyük üzüntü duyduğumun bilinmesini istiyorum"Yaptığı açıklamada hekimleri suçlama kastının bulunmadığına dikkat çeken Yıldız, "Müvekkilim, haber kanallarında yayınlanan açıklamaları basın mensubuna yaptı. Bana da vekil olmam nedeniyle soru sorulması üzerine, tamamen müvekkilimin tarafıma ifade ettiği beyanlar üzerinden, hekimleri suçlama kastı olmaksızın, sürecin nasıl işleyebileceğine ilişkin, olayı özetleyerek bir hukuki değerlendirme yaptım. Açıklamam sırasında, önceliğimizin anne ve bebeğin sağlığı olduğunu, süreci gözlemledikten sonra yasal yollara başvuru hakkımızı kullanacağımızı, hekimlerin kasti hareket etmelerinin mümkün olmadığını, tıp hizmetinin riskli olması nedeniyle hekimlerimizin azami dikkat göstermelerini beklediğimizi ifade ettim. Basına yaptığım açıklamada hekimlerimizi suçlama kastım bulunmamaktadır. Bu üzücü olay, hekimin verdiği bilginin hasta tarafından yanlış anlaşılmasından kaynaklanmıştır. Televizyonda yapılan yayına hekimlerimizin gösterdiği tepkiyi anlıyor ve bundan dolayı büyük üzüntü duyduğumun bilinmesini istiyorum. Değerli hekimlerimize, hekimlerimizin meslek birliğine, meslek derneklerine ve kamuoyuna saygıyla sunarım" açıklamasında bulundu.Ankara Tabip Odası hekimlerinden açıklamaAnkara Tabip Odası Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Vedat Bulut, 'hastanın karnında bant unutuldu' haberine ilişkin yaptığı açıklamada, "Hekimleri hedef gösteren haber değeri taşımayan yanlış açıklama, Amniyotik bant sendromu ile ilgili. Bu sendrom nedeni tam olarak bilinmeyen gebeliklerin 5 bin ile 10 binde birinde görülen ve bebekte fiziksel sakatlıklara neden olabilen, rahimde amniyotik sıvının olmadığı bölgelerde plasenta ile amniyo bantlarının bebeğe yapışmasıyla ortaya çıkan bir durumdur. Bu duruma sebep olacak faktörler olarak ise ilk gebeliği 25 yaşından önce olmak, rahim anormalleri, bebeğin içinde yüzdüğü sıvının azlığı ve kanama sıralanabilir. Sadece hastanın ve avukatın beyanına dayanarak, kamuoyunda hastanın karnında bant unutulduğuna dair yapılan açıklama, hekimlik mesleğini değersizleştiren bir açıklamadır. Sağlık çalışanlarının bu tür açıklamalarla hedef gösterilmesini kabul etmiyoruz" dedi.