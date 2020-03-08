Karnından bıçaklanan kadın tedavi altına alındı
Karaman'da, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nün kutlandığı bir günde karnından bıçaklanan kadın kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı.
08.03.2020 09:00
Karaman 'da, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nün kutlandığı bir günde karnından bıçaklanan kadın kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı.
Olay, akşam saat 20.00 sıralarında Tapucak Mahallesi 62. Sokak'ta yaşandı.
Edinilen bilgiye göre, çevredeki vatandaşların bir kadının karnından bıçaklandığı yönünde ihbarda bulunması üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese gelen sağlık ekibi, karnından bıçaklanan kadına olay yerinde ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Karaman Devlet Hastanesine kaldırdı. Tedavi altına alınan ve kendinde olmadığı için ismi henüz öğrenilemeyen kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Polis , kadını bıçaklayarak kaçan kişiyi yakalaya bilmek için çalışma başlattı.
(İHA)
Olay, akşam saat 20.00 sıralarında Tapucak Mahallesi 62. Sokak'ta yaşandı.
Edinilen bilgiye göre, çevredeki vatandaşların bir kadının karnından bıçaklandığı yönünde ihbarda bulunması üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese gelen sağlık ekibi, karnından bıçaklanan kadına olay yerinde ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Karaman Devlet Hastanesine kaldırdı. Tedavi altına alınan ve kendinde olmadığı için ismi henüz öğrenilemeyen kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Polis , kadını bıçaklayarak kaçan kişiyi yakalaya bilmek için çalışma başlattı.
(İHA)
Kaynak: İHA
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Etiketler : Dünya Kadınlar Günü, Karaman, Polis, Güncel
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