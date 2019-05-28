KARORSAN tarafından iftar programı düzenlendi

Karabük Organize Sanayi Bölgesi (KARORSAN) Yönetim Kurulu tarafından iftar yemeği programı düzenlendi.
Safranbolu'da düzenlenen iftar yemeği programına Yönetim Kurulu Başkanı Karabük Valisi Fuat Gürel, Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, Yönetim Kurulu Üyeleri Yunus Çelik ve Cenk Gedikoğlu Katıldı.
Akşam ezanı ile birlikte oruçlar açılarak yemek yenildi. Yapılan yemek duasının ardından program son buldu. - KARABÜK
Organize Sanayi Bölgesi
, Karabük
, Güncel
Kaynak: İHA