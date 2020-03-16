Karoseri sektörü, büyümek için pozitif ayrımcılık istiyor
Bursa'da otomotiv endüstrisinin temellerinin atılmasında önemli rol oynayan karoseri sektörü, hızlı büyüme potansiyeli olan sektör yüksek ölçekli üretim alanı ve nitelikli çalışan gibi konularda yaşadığı sorunların çözümü için de destek bekliyor.
16.03.2020 00:35 | Son Güncelleme: 16.03.2020 00:35
Bursa 'da otomotiv endüstrisinin temellerinin atılmasında önemli rol oynayan karoseri sektörü, hızlı büyüme potansiyeli olan sektör yüksek ölçekli üretim alanı ve nitelikli çalışan gibi konularda yaşadığı sorunların çözümü için de destek bekliyor.
Kaynak: Dunya.com
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