Karpuz tarlasında 'kesmece' hırsızlık

ANTALYA'nın Serik ilçesinde, karpuz tarlasından hırsızlık yaptıkları iddia edilen 5 şüpheli, üreticiler tarafından yakalanarak jandarmaya teslim edildi. Yapılan incelemede şüphelilerin, karpuzlardan bazılarını 'kesmece' diye tabir edilen yöntemle küçük bir bölümünü keserek içine bakıp, beğenerek çaldıkları belirlendi.

Serik ilçesine bağlı Yeşilyurt Mahallesi'nde dün gece tarladan karpuz hırsızlığı yapıldığı ihbarını alan jandarma ekipleri bölgeye gitti. Tarla sahipleri tarafından karpuz çalarken yakalandığı belirlenen 5 şüpheli, jandarma ekiplerine teslim edildi. Tarlada yapılan incelemede şüphelilerin karpuzların bazılarını 'kesmece' diye tabir edilen yöntemle küçük bir bölümünü kesip içine baktıktan sonra iyi olanları çaldığı, yetişmemiş olanları ise bıraktığı belirlendi. Jandarma, 5 şüpheliyi gözaltına aldı.

'5 KİŞİYİ JANDARMAYA TESLİM ETTİK'

Karpuz üreticisi Kadir Kaya, "Bizim mahallemizde bulunan bir şirkette çalışan işçilerden bazıları arazimizdeki karpuzları çalarken, bazı karpuzları da bıçakla kesip atarken gördük. Bu 3 yıldır oluyordu. Şimdiye kadar bir şey demiyorduk. Defalarca daha önce yakalamıştık. Kendilerini uyarmıştık. Firmanın yetkililerine işçiler için şikayette bulunmuştuk. Şimdiye kadar bir önlem almadılar. Dün akşam tarlada karpuzları çaldıkları sırada jandarmayı çağırdık. Yakaladık jandarmaya teslim ettik. Şahıslar karpuzları kesiyorlar, olgunlaşmamış olanı bırakıp, iyilerini götürüyorlar. Jandarma gereken işlemleri yaptı. Biz bunlardan bıktık. Üç senedir bize uyku yok. Burada başka köylülerimizin de karpuzları var. Sürekli her akşam bunlar yüzünden nöbet tutuyoruz. Jandarmaya bu insanlar hakkında şikayetçi olduk" dedi.

'BU İŞİN ÖNÜNE GEÇİLMESİNİ İSTİYORUZ'

Musa Küçük de "Şirketin müdürü biz bu şahısları yakaladıktan sonra 'Bunlardan şikayetçi olmayın ben paranızı ödeyeyim, bu işi kapatalım' dedi. Biz paranın derdinde değiliz. Biz bu işin önüne geçilmesini istiyoruz. Biz parayla satılacak adam değiliz. Bunlardan şikayetçiyiz" diye konuştu.