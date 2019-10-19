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Karpuzlu Belediyesi 3 yıl sonra kayıp kepçesine kavuştu

Aydın'ın en küçük ilçesi Karpuzlu'da belediye borçları nedeniyle ortadan kaldırıldığı iddia edilen Karpuzlu Belediyesi'ne ait kepçe yaklaşık 3 yıl aradan sonra belediyeye getirildi.

19.10.2019 10:33Karpuzlu Belediyesi 3 yıl sonra kayıp kepçesine kavuştu
Aydın'ın en küçük ilçesi Karpuzlu'da belediye borçları nedeniyle ortadan kaldırıldığı iddia edilen Karpuzlu Belediyesi'ne ait kepçe yaklaşık 3 yıl aradan sonra belediyeye getirildi. Belediye demirbaşları arasında olmasına rağmen yaklaşık 3 yıldır Karpuzlu'da olmayan kepçeye kavuşan Karpuzlu Beleidyesi resmi sosyal medya hesabından yaptığı duyuru ile 'Yaklaşık 3 yıldır ortalıkta olmayan atıl durumdaki kepçenin belediyeye getirilerek yeninden ilçe halkının hizmetine sunulduğunu' duyurdu.

Yaklaşık 10 ay önce Karpuzlu'da gündem olan ve Karpuzlu Belediyesi'nin kayıp olduğu belirtilen kepçenin bulunması için vatandaşlar sosyal medyadan kampanya başlatmıştı. Dönemin Belediye Başkanı Tuğrul Ozan'ın konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapmaması üzerine ilçe belediyesine ait kepçeyi arayan vatandaşlar paylaştıkları fotoğrafla kepçenin Çine'deki sanayide bir dükkanda rehin tutulduğunu paylaşmıştı. 31 Mart seçimlerinden sonra Karpuzlu Belediyesi'nin yönetiminin değişmesi üzerine yaklaşık 6 ay sonra Belediyenin kayıp olduğu belirtilen kepçesi Karpuzlu Belediyesi önüne getirilerek sergilendi. Belediye'nin resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda "Yaklaşık üç yıldır atıl durumda bırakılan Belediye Başkanlığımıza ait kepçemiz tamir ve bakımları yapılıp yenilenerek ilçemiz hizmetine sunulmuştur. Hayırlı olsun" ifadelerine yer verildi. - AYDIN

Karpuzlu, Aydın, Güncel

Kaynak: İHA

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