KARS 13 yaşındaki Samet’in bacağına dirgen saplandı

13 yaşındaki Samet'in bacağına dirgen saplandı

KARS'ın Susuz ilçesine bağlı İncipınar köyünde 13 yaşındaki Nazim Samet Ürün, ot toplarken bacağına dirgen saplandı. AFAD ekipleri tarafından acil serviste dirgenin 3 dişi de kesilerek küçük çocuk ameliyata alındı.

Olay, sabah saatlerinde İncipınar köyünde meydana geldi. Nazim Samet Ürün, ot topladığı sırada yanlışlıkla dirgen sol bacağın girdi.Küçük çocuğun ailesi hemen 112'yi arayarak yardım istedi. Köye giden sağlık ekibi Nazim Samet Ürün'ü Kars Harakani Devlet Hastanesi'ne getirdi. Acil serviste Nazim Samet Ürün'e müdahale eden doktorlar, dirgenin çıkarılması için AFAD ekiplerinden yardım istedi. Hastaneye gelen görevliler, sol bacağından giren ve diğer ucundan çıkan dirgenin tırnak kısımlarını hidrolik kesme ünitesi ile kesti. Dirgenin baş kısmı da yine aynı aletle kesildi ve küçük çocuk ameliyata alındı. Bacak içerisinde kalan diğer demir dişleri de ameliyatla çıkarıldı.