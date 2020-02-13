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Kars 36 Spor Erzincan Ulalar Spor'a konuk olacak

Spor Toto Bölgesel Amatör Lig (BAL)'nde Kars 36 Spor hafta sonu deplasmanda grup lideri Erzincan Ulalar Spor'a konuk olacak.

13.02.2020 12:07 | Son Güncelleme: 13.02.2020 12:07Kars 36 Spor Erzincan Ulalar Spor'a konuk olacak
Toto Bölgesel Amatör Lig (BAL)'nde 36 Spor hafta sonu deplasmanda grup lideri Spor'a konuk olacak.

Kars 36 Spor hafta sonu deplasmanda karşılaşacağı Ulalar Spor, maçı hazırlıklarını yapıyor. Teknik Direktör Mersud Demiroviç, nezaretinde yapılan antrenmanda futbolcuların gösterdiği performans yönetimi sevindirdi.

BAL Ligi'nde şampiyonluk mücadelesi veren yeşil beyazlı ekip, Ulalar Spor karşılaşmasından puanla dönmenin hesaplarını yapıyor. Kars 36 Spor ilk karşılaşmayı kendi saha ve seyircisi önünde 1-0 kazanmıştı. - KARS

Erzincan, Ulalar, Kars, Yaşam

Kaynak: İHA

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